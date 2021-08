Manuela Castañeira: “Hay candidatos que cambian de color, de partido, de distrito y siempre gobiernan para los mismos”

La socióloga Manuela Castañeira es una de las dos precandidatas femeninas en encabezar la boleta a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Con 36 años, de la mano de su partido, el Nuevo MAS, la dirigente buscará nuevamente superar el umbral que imponen las PASO y así competir en las elecciones legislativas de noviembre.

En declaraciones a diario Hoy, Castañeira analizó el presente de la campaña electoral y aseguró: “Hoy nuestro espacio no para de crecer porque hablamos de lo que el Gobierno y la oposición callan, que tiene que ver con la miseria del salario mínimo, vital y móvil y la flexibilización laboral”.

“Tenemos una propuesta de llevar el salario mínimo, vital y móvil a $100.000 y, ante la pregunta que siempre se hace sobre si hay recursos o no, nosotros decimos que sobran recursos ya que en la Provincia el agro está teniendo ganancias exorbitantes. El salario es el más bajo de los últimos 18 años, pero los sectores más concentrados siguen cada vez más concentrados, entonces hay que subir las retenciones, controlar la fuga de capital financiero y que esos recursos vayan a la rama salarial, además de derogar las leyes sobre la flexibilización laboral. Hay un enriquecimiento sobre la base de las flexibilizaciones”, apuntó.

La dirigente señaló además que “hay que poner el foco y transferir recursos y avanzar sobre una reforma impositiva progresiva de verdad, hay que discutir un impuesto a las grandes fortunas y la gran propiedad, considerando las viviendas ociosas de los megaricos y la falta de vivienda para los sectores populares; no hay que ser tibios con los poderosos como el Gobierno, que no le pone límites al agro, a Vicentín, ni a las patronales”.

Consultada por si el Nuevo MAS cree estar en el momento justo para sumar un legislador en el Congreso aseguró: “Nos hemos venido calificando, acompañando las grandes batallas de la sociedad como fue la legalización del aborto, la pelea por las viviendas en Guernica, junto a los jóvenes trabajadores precarizados, acompañando a la juventud en la pelea por la educación pública. La sociedad sabe que hay una campaña careta donde hay candidatos que se peinan para la foto y después llegan para votar las leyes del ajuste; saben que la izquierda defiende el salario y los derechos de las mayorías”.

“Siempre gobiernan y votan para los mismos. Cambian de color, de foto, de partido, de distrito pero defienden los mismos intereses: que sigan enriqueciéndose los mismos. Pasa en la oposición pero también en el oficialismo, Alberto (Fernández) y (Axel) Kicillof son tibios con los poderosos y es hora de combatir a la derecha, hay que organizarse y votar a la izquierda”, señaló.

La candidata mencionó además “la necesidad de discutir el control de precios al igual que el aumento salarial, cuando el aumento salarial es una forma de control de precios; cuando hablan de la inflación no hablan de salario, sino de economía, y lo que hay que hacer es mejorar el poder adquisitivo, hacer un mecanismo de control de precios y tocar el interés de los que exportan, los grandes supermercadistas. Por no controlar la carne, la soja, el campo, por no ponerse límites, estamos en la situación actual, donde la posibilidad de cocinar un asado parece casi un chiste. Hay que tomar medidas de fondo porque la situación está muy mal en la Provincia en materia salarial, social, de vivienda; ha crecido la desigualdad y ser trabajador de convenio es ser pobre”.

“Era hora de ponerle un número al salario que vaya de la mano con la inflación y creemos que $100.000 es el punto de partida para la discusión, te permite poner el dedo en la llaga y no desviar la atención con falsas discusiones. Hay que hacer transferencia de riqueza; lo planteamos los anticapitalistas porque la derecha no toca esos grandes intereses”, cerró.

“La sociedad tiene derecho a un debate para escuchar a todos”

Manuela Castañeira avaló el planteo de otra precandidata femenina, Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, en torno a la necesidad de realizar un debate electoral de todos los candidatos en la previa de las PASO: “La sociedad tiene derecho a conocer todas las propuestas antes de ir a votar, lo más democrático es que puedan escuchar a todos los candidatos y candidatas”.

En ese marco y conocida la negativa del precandidato del PRO en Juntos, Diego Santilli, la dirigente de izquierda aseguró que “más allá de que Santilli no esté de acuerdo, tal vez porque le tiene miedo a que la gente escuche sus ideas o porque todas son iguales y buscan beneficiar a sus amigos, creemos que, si Santilli dijo que no pero (Facundo) Manes está dispuesto, el espacio estaría representado y por eso nos estamos poniendo en contacto con la gente de Victoria Tolosa Paz para avanzar en eso”.

Además, la precandidata afirmó sobre su espacio: “En el caso de la izquierda queremos aportar porque creemos que tiene que haber una renovación y en la provincia de Buenos Aires la única lista de izquierda encabezada por una mujer es esta”.