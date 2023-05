Marcelo Romero: “Le tenemos que perder el miedo a la competencia interna”

El exfiscal Marcelo Romero compartió días atrás una encuesta de intención de voto a presidente en La Plata elaborada por la consultora Trespuntozero, que daba cuenta que la titular del PRO, Patricia Bullrich, duplica en intención de voto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Estos números han generado enorme preocupación en el círculo cercano al intendente Julio Garro, quien, con estas proyecciones, perdería las internas de Juntos con Juan Pablo Allan, candidato de Bullrich en la ciudad.

“Estamos muy conformes con el trabajo realizado en el espacio con Juan Pablo Allan y quienes estamos trabajando por su candidatura. Es una lucha interna dentro de un mismo espacio donde va a ser una competencia leal. De parte nuestra, al menos, no va a haber golpes bajos ni cloacas, respetamos al intendente y su trayectoria, pero consideramos que aun dentro del mismo espacio podemos ser una opción superadora, y esto se va discutir en las PASO”, comenzó señalando a diario Hoy Marcelo Romero.

En ese mismo sentido, dejó en claro que “la competencia interna es saludable, republicana y democrática porque en todos los países se discute internamente. Y quiero destacar al radicalismo, que hace internas hasta para definir quién conduce los comités barriales, y así lo hicieron durante 100 años. Mantiene esa democracia hasta en los vasos capitales de la actividad política y es para imitar, independientemente de que puedan existir acuerdos políticos que pueden ocurrir y que también son saludables, pero cuando no hay acuerdo lo mejor es votar y que la gente elija. Y no tenemos que enojarnos y apelar al golpe bajo, porque el pueblo está mirando con lupa y nos está mirando cada movimiento porque no confía en la clase política, y es el momento de demostrar que podemos convivir y aún discutir acaloradamente, ya que a la larga define la voz de la gente”.

¿Por qué Allan y no Garro?

El exfiscal habló además de por qué disputarle desde el espacio de Bullrich con Allan a la cabeza la intendencia a Julio Garro: “Siempre respetando a Garro, el desgaste existe. Después de dos gestiones es natural que haya desgaste, y no significa hablar mal de la persona, pero por algo existe un límite de dos gestiones máximas, que ahora por una interpretación se dejó abierta la puerta a un tercer mandato. Patricia (Bullrich) fue muy clara en poner como norte el orden, como reubicar las normas de una comunidad jurídica organizada en un marco de normalidad. Creo que se necesita orden no solamente hablando de legalidad, sino en la vida en comunidad, en la vida ciudadana. Uno ve la calle invadida por la venta ilegal, los trapitos, cuestiones que deben darse una solución porque no son delincuentes, pero para el comerciante es una competencia desleal; lo mismo con aquellas personas que cometen conductas antisociales que alteran la convivencia de la ciudad, como el grafitero, los ruidos molestos, la moto que hace cortes, los malos olores, las fiestas clandestinas, conductas que se pueden considerar predelictuales. El reclamo de la comunidad tiene que ver con conductas que hay que reordenar porque está todo previsto en las normas, y si por caso están vetustas, habrá que adaptar nuevas normas a la nueva realidad”.

“No hay ninguna candidatura”

Romero destacó el trabajo que viene realizando dentro del equipo de Allan enfocado sobre todo “en seguridad pública, justicia penal, sistema penitenciario e inteligencia criminal. No hay ninguna candidatura aún, aunque no lo descarto, eso depende de las autoridades partidarias. Pero hasta ahora la única candidatura es la de Juan Pablo, que fue ungido en plaza Belgrano por Bullrich el sábado pasado”.

Más allá de no tener certeza sobre una candidatura, sí dejó en claro su deseo: “Siento que podría aportar en la Legislatura provincial o en el Congreso de la Nación. Patricia no me prometió nada ni pretendo eso tampoco, pero me sentiría cómodo en una posición legislativa trabajando temas como el Código de Faltas, las reformas al Código Procesal, el sistema penitenciario o para hablar del delito en general, pero siempre desde lo legislativo; no así en el Ejecutivo, porque creo que no alcanza con haber sido fiscal o haber estado dentro del sistema penal para asumir esa responsabilidad”.

“Si el día de mañana Patricia es presidente y me convoca como ­asesor, eso es diferente a tomar la responsabilidad ejecutiva, pero siempre desde la legislación o asesoramiento técnico sobre lo que conozco, eso es lo que estoy dispuesto a hacer, y no a tomar una responsabilidad para la que no me formé ni tengo experiencia”, sentenció Romero.