Marcha de CGT a Tribunales en contra del ajuste de Milei

Este miércoles, tal como lo habían previsto la semana pasada, la CGT y las dos CTA, junto a organizaciones sociales y gremiales, realizaron una movilización al Palacio de Tribunales, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía anunciado por Javier Milei.

En el acto de presentación se leyó un documento bajo el nombre “Somos trabajadores, no somos la casta” y, por su parte, los titulares de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano, declararon ante la prensa: “Hay que voltear” el DNU “en la política, en la Justicia y en las calles” y ratificaron que el comité central confederal de esa central obrera, que se reúne este jueves, analizará la posibilidad de convocar a un paro general.

En el documento, además, se advirtió sobre la “feroz reforma laboral regresiva” que incluye el Decreto de Necesidad y Urgencia con medidas “arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales”.

“Ser legal es respetar la Constitución nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores”, se lee en el documento.

Por su parte, otro de los cotitulares de la central obrera, Pablo Moyano, ratificó que este jueves, en la reunión del comité confederal de la CGT, “seguramente se va a aprobar un plan de lucha para rechazar este DNU que va en contra de los trabajadores y del país” y “se va a facultar al consejo di­rectivo a tomar las medidas necesarias”.

Asimismo, la movilización se vio afectada por un importante operativo de despliegue de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento del protocolo de orden público que fue monitoreado desde el Departamento Central de la Policía Federal por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff. En inmediaciones de la marcha, se produjeron algunos incidentes donde hubo detenidos y un policía herido tras ser arroyado por un colectivo.