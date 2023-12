Milei confirmó que llamará a un plebiscito si el Congreso rechaza el DNU

El Presidente Javier Milei confirmó en la jornada pasada que evalúa avanzar en llamar a un plebiscito si el Congreso rechaza el decreto de necesidad y urgencia (DNU) desregulador de la economía que firmó la semana pasada.

“Si rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito. El megadecreto tiene más de 75 % de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente”, expresó en declaraciones a la prensa y continuó: “Vos no sabés cuánta fuerza tenés hasta que la ponés a prueba”.

Al ser consultado sobre la constitucionalidad del decreto, el mandatario reafirmó que se encuadra en las normas de la Carta Magna y subrayó: “Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder”.

Marcha de los sindicatos

En paralelo, los gremios redoblan la apuesta y hoy marcharán frente al Palacio de Justicia para que se declare anticonstitucional. La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera y partidos de izquierda se congregarán a las 11, en las calles Lavalle y Talcahuano, con el objetivo de acompañar la presentación de una serie de medidas cautelares que frenen los alcances del DNU.

Antes de la marcha, los representantes de la CGT se reunieron con legisladores de Unión por la Patria (UxP) para definir una estrategia con el objetivo de frenar las medidas del liberal.