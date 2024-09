Marijuan denunció a Alberto Fernández por su gestión durante la pandemia

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por supuesto abuso de autoridad tras los dichos del exministro de Economía Martín Guzmán, quien aseguró que la cuarentena se extendió por “motivos políticos”.

Guzmán señaló este lunes que la cuarentena por el coronavirus se alargó porque era una “bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”. En ese sentido, el exfuncionario, quien tuvo una mala salida del gobierno de Alberto Fernández, señaló que para él la cuarentena fue "más larga de lo que debió haber sido".

El ex ministro de Economía brindó una entrevista donde arrojó polémicas observaciones sobre la administración de Alberto Fernández durante la pandemia: “Por mucho tiempo era no, no se puede. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”.

“La extensión de la cuarentena fue más larga de lo que debió haber sido. Desde mi punto de vista, dada la información técnica que se tenía en ese momento, fue más larga de lo que debía haber sido”, subrayó Guzmán en sus declaraciones.

A partir de la revelación de estos datos, el fiscal Guillermo Marijuan elevó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py y consideró que el delito de abuso de autoridad le cabe a quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el ex presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y demás funcionarios de Gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación”, manifestó Marijuan en su presentación.