Martín Yeza: “Hay políticas que en el laboratorio suenan bien”

“Hay políticas que en el laboratorio suenan bien, pero es muy difícil sostener la autoridad del Estado a la hora de emitir normas y que luego no se tenga la capacidad de que la sociedad las cumpla”, sostuvo el intendente de la localidad costera de Pinamar, Martín Yeza, quien además agregó que “hay cosas que suenan bien, pero después es muy difícil hacerlas cumplir cuando el Estado pone medidas tan extremas”.



En obvio desacuerdo ante la posibilidad de dar marcha atrás y volver a una etapa de aislamiento, promovida por el crecimiento de casos en la Costa Atlántica, el jefe comunal indicó que “en la zona de Pinamar observamos que se están respetando los protocolos sanitarios, sobre todo en bares y restaurantes”.



Yeza subrayó que su mayor preocupación se centra en “lo que pueda suceder dentro de las casas particulares, en lugares cerrados, más que en lo que transcurre en la playa”, porque, en el caso del municipio que preside, las playas “son muy amplias y anchas, y todo es al aire libre”. En contrapartida, indicó que están notando que se realizan “fiestas muy chicas en casas y con el sonido controlado”, por lo que intervenir como municipio “no es tan fácil”, ya que solo pueden hacerlo por “ruidos molestos”.



“La mayoría de la gente la está pasando muy bien, pero no podemos soslayar que preocupa el aumento de casos, acá en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”, consignó.



En esa línea, al momento de tratar de ubicar el momento en que los contagios se produjeron, remarcó que “el fin de semana largo del 8 de diciembre tuvo influencia”, porque “el crecimiento de casos se registró a partir del 20” de ese mes, y fue por más al indicar que “tanto Navidad como Año Nuevo pudieron haber generado una nueva cadena de contagios intergeneracional, que es lo que más preocupa”.



En relación a la posibilidad de una nueva etapa de ASPO, el intendente se mostró en obvio desacuerdo y disparó: “Cuando el Estado propone medidas muy extremas, es muy difícil de cumplir. Convivimos con un Estado nacional que emite órdenes y después un Estado provincial con 135 municipios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y ­tenemos que ver cómo hacer para cumplir con esas normativas”.



Finalmente, reflexionó sobre cómo llevar adelante una nueva etapa de aislamiento al sostener que “lo que hay que evaluar en los distintos niveles del Estado es quién va a hacer cumplir esas normas sin avasallar derechos esenciales de la sociedad”.

En respuesta a un seguidor que en su cuenta de Twitter le había comentado al jefe comunal en un mensaje desde Valeria del Mar “Qué lindo está”, Yeza dio una respuesta que, por lo menos, podría ser tildada de controvertida, al indicar: “Escapate algún día antes del 15, ¡igual no falta nada!”.