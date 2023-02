Más de 450 millones de dólares de deficit durante enero en el intercambio comercial

El intercambio comercial durante enero dejó un déficit de US$ 484 millones, lo que revirtió el superávit de US$ 297 millones de igual mes del año pasado debido a una caída en las exportaciones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el informe publicado esta tarde, las ventas al exterior alcanzaron US$ 4.900 millones lo que representó un retroceso del 11,7% respecto a igual mes de 2022 debido a una baja de 13,3% en las cantidades, ya que los precios se incrementaron 1,6%.

La venta de productos primarios (PP), especialmente trigo y maíz, disminuyó 42,5%; y los combustibles y energía (CyE), 5,2%; mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron 12,5%; y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 1 %.

En tanto, las importaciones ascendieron 2,5% respecto a enero de 2022 para sumar US$ 5.384 millones, debido a un incremento de 3,2% en los precios, puesto que las cantidades cayeron 0,8%.

A nivel de uso económico, se elevaron las compras de combustibles y lubricantes (CyL), 96,1%; y de piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 21,4%.

Por su parte, se redujeron 31,3%, las importaciones de lo denominado "resto", fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes de capital (BK) 12,3%; vehículos automotores de pasajeros (VA) 11,8%; intermedios (BI) 10,5%; y de consumo (BC) 8,1%.

Si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un déficit de US$ 396 millones. Bajo este supuesto, y ante el incremento del 3,2% en los precios de las importaciones, contra un 1,6% de las exportaciones, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 74 millones.

Durante enero, el intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de US$ 381 millones. Las exportaciones alcanzaron US$ 924 millones y fueron 8,2% superiores a las de igual mes del año anterior, debido principalmente a un aumento en las ventas de MOA y de MOI.

El 79,6% del total tuvo como destino a Brasil; 10,4%, a Uruguay; 8,7%, a Paraguay; y 1,3%, a Venezuela, en tanto que el comercio con el Mercosur representó 18,9% de las exportaciones y 24,2% de las importaciones totales.

El comercio con la Unión Europea fue deficitario en US$ 249 millones, mientras que las exportaciones totalizaron US$ 609 millones, con una disminución interanual de 25,6%, en particular debido a menores ventas de MOI.

Las importaciones fueron por US$ 858 millones, con una suba de 1,9% por la mayor demanda de Bienes de Capital y de Piezas y Accesorios.

El comercio con la Unión Europea constituyó el 12,4% de las exportaciones y el 15,9% de las importaciones, informó el Indec.

En la víspera, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, puso en marcha una línea para fortalecer instituciones que trabajan para mejorar el ecosistema PyME de sectores estratégicos.

“Estamos generando una fuerte sinergia entre sectores y actores estratégicos para aumentar la productividad y la competitividad de las PyMEs. Para esto es fundamental que puedan contar con herramientas que les permitan desarrollarse para contribuir al cambio de la estructura productiva que necesita Argentina para seguir creciendo”, afirmó Mendiguren.

El funcionario señaló que “este aporte que hacemos es una inversión del Estado Nacional para mejorar el entramado productivo en todo el país y generar más trabajo y más exportaciones”. (Télam)