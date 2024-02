Más likes de Milei, el llanto de Morales y los guanacos de Bullrich

En las últimas horas, la política argentina a nivel nacional volvió a protagonizar situaciones un tanto atípicas y llamativas que se volvieron tendencia en las redes sociales. No solo el Presidente se encarga de poner me gusta a posteos bizarros y hasta polémicos. Nada deja de sorprender en el país, y la jornada de ayer no fue la excepción.

Todo comenzó con una polémica frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se metió de lleno en la pelea de los gobernadores con el Gobierno y atacó a Chubut de una manera despectiva.

Según dijo la titular de la cartera, en la provincia que gobierna Ignacio Torres “no vive nadie, hay un millón de guanacos”.

Más tarde, en vivo en un canal de noticias, el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a hablar de quienes lo tildan de “cornudo”, y rompió en llanto. Preguntó: “¿Hasta cuándo se usarán las redes sociales para cometer delitos? No podemos aceptar que se cometan daños irreparables a las personas al amparo del anonimato de las redes sociales”.

Asimismo, luego se viralizó también en redes la idea de colocar a unos policías en la estación de trenes de Retiro contra los “salta molinetes”. La imagen recorrió rápidamente X y los memes no tardaron en llegar.

Mientras tanto, el Presidente Milei continuó dando me gusta desde su cuenta personal a distintos memes contra el kirchnerismo, Morales y de usuarios que defienden las políticas que está llevando adelante desde que asumió.