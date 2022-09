Más municipios buscan tener sus propias universidades

Fue San Vicente, el distrito que gobierna Nicolás Mantegazza, el lugar elegido por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires para presentar el programa Puentes, diseñado para facilitar el acceso a la educación universitaria a los jóvenes del interior bonaerense. Pero esa iniciativa no es la única que existe en la Provincia. San Vicente es justamente uno de los municipios que avanzan en la creación de sus propias universidades.

Algunas de estas iniciativas, como la de la Universidad Nacional de Pilar, ya están en el Congreso Nacional, listas para su aprobación; otras son impulsadas por los intendentes de los respectivos distritos. Es lo que ocurre en Pehua­jó, General Rodríguez y Chivilcoy, entre otros.

Tal como lo viene informando diario Hoy, Puentes financia la construcción y ampliación de Centros de Integración Territorial Universitaria (CITU) para el dictado de carreras en los distritos que no tienen sus propias universidades. Pero eso no quiere decir que no se avance en la creación de nuevas instituciones.

Entre los proyectos que están en consideración de los diputados, en sus respectivas comisiones, hay cuatro que apuntan a crear sendas universidades nacionales (UN) en la Provincia y que podrían aprobarse todos juntos, en un bloque común con otros dos que disponen la nacionalización de una universidad provincial (la de Ezeiza) y la de Madres de Plaza de Mayo.

Las iniciativas en análisis son la ya mencionada, de creación de la UN de Pilar, y otras tres que corresponden a la formación de casas de altos estudios en Cañuelas (UN de la Cuenca del Salado), Saladillo (UN de Saladillo), y la tríada San Fernando-Tigre-Escobar (que contarán cada uno con una sede de la futura Universidad Nacional del Delta, Unidelta). Cada uno de estos proyectos tiene como impulsores a los intendentes de los respectivos distritos.

En el conurbano

El caso de San Vicente es particular, porque un proyecto anterior designaba al partido como sede de una nueva Universidad de la Cuenca; al estar en avance la propuesta para Cañuelas, Mantegazza busca ahora que se inaugure una Universidad Nacional de San Vicente (Unsav), y para ello tejió un acuerdo de cooperación técnica con la ya existente Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, que le permitirá tener la estructura ya dispuesta para el lanzamiento de la casa de estudios local.

En el municipio ya están construyendo el edificio donde funcionará la Unsav, en una esquina de la Plaza del Bicentenario.

En tanto, el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, logró a través de su insistencia que avanzara la iniciativa, a través de la junta de firmas de vecinos que reclaman la creación de la casa de estudios superiores.

El Delta, con apoyos de peso

Además de los intendentes, otras figuras brindan su respaldo a la creación de estas nuevas universidades. Por ejemplo, el proyecto para la que estará radicada en Cañuelas fue presentado por la actual ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

Pero la que registra el apoyo de mayor peso es quizás la futura Unidelta. Una de sus sedes estará en Tigre, y un exintendente de ese distrito es el principal impulsor del proyecto. Se trata, claro, del exjefe de Gabinete, expresidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

De hecho, cuando representantes de los tres distritos que serán sede de la Unidelta se reunieron con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, para ajustar las tuercas en el camino hacia el nacimiento de la institución, no fue Julio Zamora, el actual intendente de Tigre, el que se sentó a la mesa junto a los jefes comunales de Escobar, Carlos Ramil, y de San Fernando, Juan Andreotti; fue la esposa de Massa, Malena Galmarini, quien preside la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). De ese cónclave daba cuenta la Red 92 el 26 de junio pasado.

En el interior provincial

Mientras tanto, en el interior bonaerense también hay varios distritos que aspiran a tener, más pronto que tarde, sus propias universidades nacionales, sin perjuicio de que se creen sedes locales de otras instituciones a través del programa Puentes.

El intendente Pablo Zurro se ilusiona con la materialización de la UN de Pehuajó, un proyecto que fue presentado en el Senado nacional por los legisladores Juliana Di Tullio y Oscar Parrilli, ambos, como el propio jefe comunal, muy cercanos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.

La diputada Constanza Alonso (Unidad Ciudadana), por su parte, también se reunió con Perczyk en junio y le entregó el plan de factibilidad para la creación de una universidad nacional en Chivilcoy.

En General Rodríguez, el intendente Mauro García (Frente de Todos) firmó este mes el acta de recepción de tierras para la edificación de una nueva casa de estudios superiores en el distrito. Por lo pronto, el municipio ya estableció convenios de cooperación con las UN de Moreno, Luján y Morón y la Universidad de Buenos Aires (UBA).