Massa denunció amenazas

El presidente de la Cámara de Diputados presentó ayer por la tarde una denuncia ante la Fiscalía de Tigre Rincón de Milberg por las amenazas intimidatorias vertidas en su contra y de su entorno familiar, luego que se difundiera su contacto en las redes sociales, mientras se realizaba la sesión virtual para tratar los proyectos de turismo y de pesca.

“Voy a tener que cambiar mi celular porque se ve que lo repartieron algunos que se fueron del recinto y están mandando mensajes. La verdad... ¡Qué nivel bajo el de algunos dirigentes!", dijo Massa ayer a las 3.32 de la madrugada cuando volvió a presidir la sesión.

"Me entraron 460 mensajes distintos de teléfonos de gente que, evidentemente, recibió el teléfono de algún dirigente de la oposición. Pero no me voy a victimizar, voy a hacer la denuncia para que la justicia investigue y listo", agregó instantáneamente y ayer por la tarde presentó a la Justicia las amenazas que comenzarán a ser investigadas.