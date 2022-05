Máximo cargó contra los empresarios y los medios macristas

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, quien preside el Partido Justicialista (PJ) Bonaerense, apuntó ayer contra los empresarios por el aumento de la inflación y también contra los medios de comunicación que apoyaron al gobierno de Mauricio Macri, en un plenario de esa agrupación política realizado ayer en Baradero con motivo del Día del Trabajador que se celebra hoy.

En su alocución, que le puso el cierre a la jornada, de la que participaron más de 600 delegados de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, Kirchner criticó al sector empresarial por el aumento generalizado de los precios, especialmente a partir de la pandemia de Covid-19, la enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2.

“El empleado puso el salario, el Estado puso el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) y ahora, que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de yo no fui y encima parece que no se le puede decir nada”, disparó el diputado y dirigente partidario. “Es hora de que los empresarios y el sector financiero reconozcan que hay argentinos y argentinas que necesitan que no pongan cara de distraídos”, siguió.

También lanzó algunos dardos contra los medios de comunicación que apoyaron a Macri y los responsabilizó de complicidad en su maniobra de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “¿Se acuerdan cuando (los medios) nos vendían que habían traído al Messi de las finanzas? Mamita...”, dijo Kirchner.

También dedicó un tramo de su discurso a rescatar el acierto de la decisión de la expresidenta Cristina Fernández (su madre) al ceder el primer lugar en la fórmula del FdT a Alberto Fernández en la compulsa electoral de 2019, que finalmente ganaron, para convertirse en presidente él y en vicepresidenta ella. “La mejor manera de construir una victoria en 2023 es comprender el 2019”, consideró.

Del plenario de ayer participaron también los gremialistas Pablo Moyano, líder de Camioneros; Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba); Vanesa Siley, del gremio de trabajadores judiciales; Walter Correa, del sindicato de curtidores, y otros.