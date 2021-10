Máximo Kirchner llamó a “trabajar en cada barrio”

El jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, afirmó que “en el pueblo está la fortaleza” y pidió “trabajar en cada barrio para construir una victoria”, al encabezar el Encuentro de la Militancia por la Solidaridad y el Trabajo en la localidad bonaerense de Ensenada.

“No hay lugar para la tristeza y la melancolía. Me acuerdo en 2010, luego de la primera intervención que le realizaron a Néstor (Kirchner), no hacía otra cosa que trabajar, trabajar y trabajar. Nunca lo vi victimizarse ante una situación y, cuando sintió que su fuerza no alcanzaba, recurrió a su pueblo, porque ahí está la fortaleza y en su gente está la información del futuro”, señaló el legislador.