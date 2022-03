Mesa judicial bonaerense: exfuncionarios y empresarios jugaron al “olvido” en el Juzgado

Los implicados, con un mismo libreto

Gigante, el “ingenuo”

El exministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante se presentó el 16 de marzo ante el Juzgado Federal de La Plata, pero, lejos de responder preguntas, se limitó a presentar un escrito.

Allí indicó: “Solo a modo de señalar algún antecedente que recuerdo, en algún punto vinculado al tema Uocra La Plata, durante el ejercicio de mis funciones como ministro de Infraestructura fue cuando concurrí a un encuentro en el mes de mayo o junio del año 2017 en oficinas de la Jefatura de Gabinete, en el que también estuvo ­presente el (entonces) ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, junto a otros ministros, y creo que el senador Juan Pablo Allan –con respecto a la participación de este último, no lo puedo afirmar con precisión–. Conceptualmente puedo afirmar que fue una reunión de trabajo, en la que en trazos gruesos se trató el estado de situación del tema Uocra La Plata”.

Sin embargo, como se puede observar en el registro de la agenda de Villegas, hubo una serie de reuniones que se dieron entre el 5 y el 12 de mayo de 2017, es decir, un mes antes de la grabación, donde se indica claramente el motivo de la misma: “Tema Uocra La Plata”.

La estrategia de Gigante, según surge del escrito presentado, es reconocer la reunión (imposible no hacerlo con las imágenes de por medio), pero situarse en un lugar de ingenuidad total: “Me encontré con aproximadamente una decena de personas a las que, excepto Villegas, no conocía, no las había visto en mi vida”.

Grassi, el “articulador”

El jueves 17 de marzo fue el turno del exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, quien presentó un escrito donde admitió haber hablado con funcionarios sobre Juan Pablo “Pata” Medina. Afirmó haber estado en la AFI y destacó que pensó que la ex-SIDE había actuado con “autorización judicial”. Además, dijo haber sido un “articulador” entre la Justicia y los empresarios.

El exfuncionario admitió haber colaborado con los representantes de las compañías constructoras que se presentaron en mayo de 2017, cuando fue “contactado” con el objeto de poner en su conocimiento “situaciones conflictivas que padecían por el accionar ilegítimo del Sr. Juan Pablo Medina”.

Grassi resaltó que “fueron muchos los encuentros presenciales y las comunicaciones por diferentes medios” que mantuvo con los empresarios que se acercaban al Ministerio a expresar la problemática que tenían con Medina. “Ello, en atención a que una de mis funciones como subsecretario de Justicia era justamente ayudar a las víctimas de delitos a canalizar la solución de los mismos ante los organismos judiciales”, agregó.

Asimismo, culpó a la AFI por las “medidas de prueba sugeridas durante la reunión”, ya que, según señaló, jamás se le “ocurrió pensar que las mismas podían realizarse por fuera del marco legal que las regula, sin contar con la debida autorización judicial”. Grassi afirmó que en el encuentro “no se cometió ningún delito ni se pergeñó un supuesto plan criminal ni nada que se le parezca”.

Villegas, el “autor”

El ministro de Trabajo de María Eugenia Vi­dal, Marcelo Villegas, pasó por el Juzgado Federal de La Plata el viernes 18 y, al igual que sus antecesores, se negó a declarar.

El exfuncionario se encargó, a través de un escrito, de señalar que su diálogo con los empresarios tenía que ver con “recibirlos, escucharlos, comprenderlos y señalarles que la única alternativa era formular la denuncia (…). Jamás se indujo a nadie a denunciar una falsedad, jamás se inventaron hechos, jamás se presionó a un funcionario judicial para que actuara o dejase de actuar. Todo fue legal, recibí a víctimas de delitos (…). Si eso es armar una causa, soy autor de dicho armado y lo volvería a hacer, pero no veo absolutamente nada ilegal en ello”.

Villegas complica también al expresidente Mauricio Macri: “Fui citado un día a concurrir a Casa Rosada (…). Cuando ingresé, me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata. Los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich, el ministro (de Justicia) Germán Garavano, el ministro (de Trabajo) Jorge Triaca, el ministro (de Transporte) Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas”.

“El presidente plantea el tema Uocra La Plata (…). Luego pidió la opinión de Triaca, quien respondió que hablaría con la Uocra a nivel nacional para ver la posibilidad de bajar los decibeles de las acciones de Medina (...), terminó la reunión y me fui. En ningún momento, ni el señor presidente ni ninguno de los asistentes planteó ni insinuó absolutamente nada ilegal”, relató.