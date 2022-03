Beneficios y dificultades del acuerdo con el FMI

Luego de que la Cámara Alta aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, diario Hoy dialogó con los economistas Fabián Medina y Martín Kalos sobre la renegociación de la deuda que encabezó Martín Guzmán. ¿Fue beneficioso o perjudicial acordar con el Fondo? ¿Hay cosas positivas para rescatar? Las dudas se responden a continuación.

“El acuerdo no es ni beneficioso ni gravoso. No es bueno, pero no es tan malo como suelen ser los acuerdos con el FMI; entonces lo que es destacable es que no hayan pedido lo que piden siempre: reforma fiscal, monetaria, política, reducción del Estado”, consideró Fabián Medina, quien aclaró que esas concesiones no parten de un acto de altruismo, sino que las mismas tienen que ver con el hecho de que desde el FMI “en 2018 tampoco cumplieron con ninguno de los requisitos necesarios ni revisaron lo que estaban haciendo”.

Sobre las condiciones establecidas por el Fondo que pueden ir en contra de las necesidades de los ciudadanos de a pie, Medina resaltó que “no es la quita de subsidios en sí, sino el ajuste de las tarifas”.

“En todos los países no ocurre lo que pasó en la Argentina en 2016 ni tampoco lo del 92, incorporando como doble moneda de curso legal al dólar. Entonces ellos entienden que la quita de subsidios obedece a subir las tarifas, lo cual es normal en cualquier parte del mundo pero no en la Argentina; ya tuviste una suba impresionante porque están mal hechas las leyes y no están modernizadas”, subrayó el economista en el diálogo mantenido con este multimedio.

Ante la consulta sobre lo que podría haber pasado si no se hubiera aprobado el refinanciamiento de la deuda, Medina indicó que, si el FMI ponía a la Argentina en default, podría haberse dado un “riesgo país disparado a 3.500 puntos, y que el dólar blue valiera $350. En base a eso tendríamos que haber empezado a vivir con nuestras reservas”.

Nuestro país tiene menos de 40.000 millones de dólares de reservas, por lo cual Medina afirma que “desde ese punto no podíamos dejar de hacer un acuerdo de facilidades de pago para una fecha cierta”.

No aprobar el acuerdo “hubiera significado agudizar la crisis”

Para el director de la consultora EPyCA, Martín Kalos, el Gobierno eligió ir por un acuerdo entendiendo que eso “era más veloz”, ya que en más de dos años de Gobierno de Alberto Fernández “no hubo avances judiciales” en torno a la causa judicial que impulsó el Estado para averiguar qué ocurrió con el dinero que el Fondo le prestó a la Argentina mientras Macri gobernaba.

“No hay ningún tipo de claridad respecto de que haya pruebas o algún tipo de proceso que pueda llevar a cuestionar esa deuda con claridad”, señaló el economista y agregó: “Seguir posponiendo un acuerdo, a la espera de que en algún momento alguna Justicia, ya sea local o internacional, determine que esa deuda es ilegítima o repudiable, tiene un costo”.

“Argentina necesita tener cierta certeza sobre los recursos con los que cuenta para crecer. No puede estar todo el tiempo con una espada de un pago anual de 18.000 millones de dólares, que es absolutamente impagable durante estos tres años”, manifestó el consultor económico, quien deslizó que “en ese contexto algún tipo de acuerdo se volvía una condición necesaria, aunque no suficiente para empezar a estabilizar la economía”.

Sin embargo, Kalos aseguró que es cierto que los acuerdos con el FMI históricamente, en todo el mundo y sobre todo en la Argentina, llevan inicialmente a una “agudización de algunas variables conflictivas, como la contracción económica, y eso puede agudizar el problema en el contexto actual de una economía tan complicada”.

Sobre si el acuerdo es beneficioso o no, Kalos resaltó que “probablemente en muchos sentidos no lo sea”. No obstante, en el contrafáctico de lo que hubiera ocurrido sin el acuerdo, aclaró que “probablemente la situación sería peor”.

“Probablemente hubiera significado que la Argentina agudizara su crisis, de la cual tampoco sale con este acuerdo con el FMI, pero empieza a sentar algunas bases que ojalá algún día permitan terminar la crisis”.

Puntos destacables

Para Martín Kalos los puntos más destacables del acuerdo son, por ejemplo, que este “no incluye una serie de condicionamientos que generalmente los acuerdos con el Fondo han incluido con otros países y en otros momentos con la Argentina”. Allí cita como ejemplo a las reformas tributaria, previsional y laboral, que “en este acuerdo no están”.

Según Kalos, sí hay otros condicionamientos que hacen a variables que la Argentina iba a tener que transitar pero que el acuerdo con el FMI acelera. “Estamos hablando de reducciones del déficit fiscal y del financiamiento monetario de ese mucho más rápidas que lo que hubiera elegido el Gobierno argentino en su mayoría”, explicó el economista.

Cláusulas que preocupan

“Hay cláusulas que preocupan. En particular la que ata al Gobierno a que todo aumento de la recaudación por arriba de lo pautado tiene que destinarse exclusivamente a seguir bajando el déficit por encima, incluso, de las metas pautadas”, destacó Kalos.

Añadió: “Eso me preocupa porque está casi garantizado que la recaudación sea mayor que la que está pautada ahí, porque la inflación va a ser mayor que la pautada en el acuerdo”.

“El acuerdo habla de que en 2022 va a haber una inflación de hasta 48%, y ésta va a estar varios puntos por arriba de eso. Si a eso se le suma la recaudación extra que podría haber por los aumentos de impuestos que se están barajando en la agenda del Gobierno, todo ese dinero extra va a ser usado para reducir aun más el déficit, más velozmente de lo que está pactado con el FMI”, aseveró el economista.

“Estamos hablando de un escenario en el cual se sigue acelerando la inflación y donde la Argentina no va a tener, con una recaudación que se acelera, esos recursos disponibles para contener la pérdida de poder adquisitivo que puedan tener los salarios públicos, las jubilaciones y los planes sociales, como la AUH (Asignación Universal por Hijo). Entonces es probable que varias de estas variables sigan teniendo problemas para empatar o recuperar lo perdido frente a la inflación”, finalizó Kalos.