“Milei es una persona muy inestable, me da como que muy agresivo”

El intendente Julio Garro brindó, el jueves por la madrugada, una extensa entrevista al periodista Luis Novaresio por el canal A24 y allí habló de las perspectivas hacia el 22 de octubre en medio de una fuerte puja donde Patricia Bullrich aparece relegada detrás de la figura de Javier Milei.

“Yo creo que hay una gran posibilidad de dejar atrás el kirchnerismo y empezar a mirar un país más ordenado con reglas que se cumplan, con una gran reforma. Nosotros necesitamos ahora, hay muchísimas leyes, primero hay que empezar a cumplirlas, pero las que faltan o las que hay que modernizar, sobre todo con el trabajo, con el empleo”, afirmó.

En ese marco, agregó: “Hay que hacer reformas profundas porque las sociedades van cambiando y las realidades de los países cambian. Yo no tengo ninguna duda de que, si Patricia gana esta elección y ojalá así sea, vamos a tener la posibilidad de dejar atrás una etapa que no ha sido buena para nuestro país”.

Sobre Milei dijo: “Soy respetuoso de Milei, pero más aún de los votos de Milei, porque la gente va a votar, elige libertad y eso es un valor incalculable de amor. Al tipo lo votan, pero me parece que no es un dirigente para estar al frente de nuestro país. Me da la sensación de que de que es una persona muy inestable, me da como que muy agresivo. Es lo que yo percibo en televisión, lo que yo veo ahí, veo que no tiene equipo. Me da la sensación de que le van a poner el equipo y seguramente el equipo sea gran parte del kirchnerismo”.

“Lo veo muy solo, qué sé yo. Es la sensación que uno le da cuando lo ve en televisión con la agendita, con los anteojos y me genera inseguridad en lo personal”, sentenció.

En ese sentido, el jefe comunal indicó además que “hay muchos ejemplos en los municipios de candidatos que militaban en el kirchnerismo, en el Frente Renovador, en el peronismo, que son candidatos. No lo digo yo, es cuestión de agarrar una lista y ponerse a mirar en todos lados. En la mayoría de los municipios de nuestra provincia armaron las listas de esa forma”.

“En La Plata puso el candidato a intendente la que va de candidata a gobernador, Píparo. Es un chico muy jovencito, no lo conozco tampoco personalmente, no viene de ahí, en La Plata, creo que fue uno de los pocos lados, porque Píparo es de esta ciudad y le dieron la libertad a ella como para poder elegir tranquila, pero el resto en todos lados”, apuntó.