Milei planea destruir el Estado en tres etapas

Durante la semana que pasó, varios funcionarios de primera línea del Gobierno nacional renunciaron o fueron echados.

El caso que más ruido generó fue el del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, su despido fue argumentado oficialmente por sus dichos sobre el avance de una reforma jubilatoria que incluiría el aumento de la edad.

“No es para este momento”, respondió Javier Milei antes del anuncio de su remoción en el cargo. “Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”, añadió.

Horas más tardes, ya habiéndose informado el despido de De los Heros, profundizó en una entrevista en Radio Rivadavia: “No tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda, la agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”.

Este hecho dejó entrever que el Presidente tiene en mente realizar más reformas a futuro. Desde Casa Rosada aclararon, según trascendió Página/12 y otros medios, que el “plan” de Milei para destruir al Estado consta de tres “etapas” y “lo tiene en la cabeza”. Sin embargo, estos momentos no se pueden saltear porque se concatenan uno con el otro, y por eso echaron al titular de la ANSES.

En este camino, las fuentes oficiales describieron a las “reformas de primera generación” como las que vienen haciendo desde el comienzo de la gestión: Ley Bases, decretos que desregularon distintas áreas y cerraron dependencias estatales, despido masivo de empleados públicos y privatizaciones, acciones que continuarán a lo largo de este año.

La etapa posterior, es decir, las “reformas de segunda generación”, contempla más privatizaciones y una nueva reforma laboral, que se suma a la que se incluyó en la Ley Bases. Desde Casa Rosada dicen que la idea es ingresar al sistema formal a más de ocho millones de trabajadores informales, pero generando beneficios para los empresarios como, por ejemplo, una mayor facilidad para los despidos.

A su vez, la reforma previsional adelantada por De los Heros entra en la tercera etapa del plan. Además del aumento de la edad jubilatoria, el ahora exfuncionario reveló la idea de incorporar la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional”.