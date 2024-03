Milei se aumentó el sueldo, lo pescaron y dio marcha atrás

El Gobierno nacional se vio envuelto este viernes en un nuevo escándalo luego de que se conociera que el Presidente Javier Milei había firmado un aumento del 48% en el salario de él, sus ministros, secretarios y subsecretarios de Estado en una medida totalmente contradictoria con el discurso de ajuste y fin de la casta que pregona. Tras la repercusión que generó el hecho, dio marcha atrás con la decisión y responsabilizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me acaban de informar que, producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este Gobierno”, expresó el mandatario nacional.

“Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos”, sumó en la misma línea, y concluyó: “Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”.

Apenas unos minutos después del descargo del Presidente, Cristina Kirchner replicó a la acusación de Milei: “Lo hacía más valiente, Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48%, ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”. Y agregó: “Mejor ni le digo a quién me hace acordar con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Tras la respuesta oficial, la exmandataria compartió los dos decretos que firmó Milei junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. “Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, remarcó Cristina Kirchner, y planteó: “Quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no?”. En el primero de los documentos que firmó el Presidente no incluyó expresamente a las autoridades del Ejecutivo, mientras que en el segundo, que rubricó el 28 de febrero, se incluyó a él, a Villarruel y a los altos cargos. “Como verá, el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, cerró Cristina Kirchner.

Lejos de salir a refutar el planteo de la exmandataria, Milei corrió el foco de la discusión y lanzó una serie de acusaciones contra la referente opositora a quien –una vez más– responsabilizó por los bajos haberes jubilatorios y la jubilación de privilegio que recibe. “Ustedes se fueron con una mínima (la que usted no sabe por tener una de privilegio de $14 millones) de USD 80 que hoy está con el bono en USD 200. Le comento que el precio del dólar es el de mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio”, manifestó, y cerró: “Le cuento que si usted cree que guardándose dos meses la gente se va a olvidar del desastre que han hecho, déjeme decirle que está muy equivocada”.