Violencia en Rosario: podrá considerarse como terrorismo y se duplicarían las penas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió ayer a la ciudad de Rosario como “una prioridad en materia de seguridad” en el marco de la escalada de violencia ocurrida desde hace tiempo y por los asesinatos de dos taxistas ­rosarinos en menos de 24 horas, Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33, y el ataque sufrido por un chofer de la línea K de trolebuses Marcos Daloia.

Sobre esto, la titular de la cartera aseveró que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos “será inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo” y que, por este motivo, los autores de estos delitos pueden sufrir el doble de la pena prevista para el hecho cometido”.

“Estamos trabajando desde el minuto uno en llevar paz a los ciudadanos, el delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos”, escribió la funcionaria a un medio rosarino y agregó: “Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando”. En esta línea, Bullrich expresó que “los autores de estos delitos pueden sufrir el doble de la pena prevista para el hecho cometido”.

“Rosario sangra”, remarcó Bullrich, y aseguró que no necesita “un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso”. Además, confirmó el reciente llamado a un Comité de Crisis debido a la escalada de los hechos violentos durante estos últimos días.

Asimismo, la ministra mencionó que, junto al gobernador, Maximiliano Pullaro, y a los jefes de las cinco fuerzas federales, tomarán las medidas necesarias y tendrán previsto solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas.