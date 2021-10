Mujeres de la toma de la Villa 31 reclaman vivienda digna

Luego de que la semana pasada se vivieron momentos de tensión el Barrio Padre Mugica, más popularmente conocido como la Villa 31, donde hubo desalojos de familias, incluso con menores de edad, este lunes hubo un reclamo.

Es así que mujeres de la toma de la Villa 31 reclaman por acceso a una vivienda digna y llevaron a cabo una concentraron en el Obelisco, de la Ciudad de Buenos Aires, tras desalojo de la semana pasada.

“Estamos pidiendo una vivienda digna, nos derrumbaron la casita, pero nosotras estamos de pie, vamos a luchar hasta conseguir la vivienda digna que tanto soñamos, no pedimos gratis”, sostuvieron ante la Red 92.

Sobre el hecho de la última semana, la vecina relató lo acontecido: “Eran como 1.000 policías contra, más o menos, ni 100 mamás porque muchas habían llevado a los chicos a la escuela, ellos llegaron, quemaron las casitas, no le importaron los chicos, no les importó nada, derrumbaron todo, pero estamos de pie y vamos a luchar hasta conseguir una vivienda digna para nuestros hijos”, detalló.

Mientras tanto, la mujer contó dónde es su estadía: “Yo me quedé en uno de los alquileres, donde me alquiló un señor, no me quejo de eso, algunos fueron a parar a un parador, no la están pasando bien, es muy triste, algunos fueron a casas de hermanas, amigos los recibieron”, contó.

De todos modos, la entrevistada afirmó que “esto a nosotros no nos derrumbó, nos derrumbó la casita, pero nosotras estamos acá para luchar por una vivienda digna”, mientras que no hay diálogo con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, reveló.

Por otra parte, Andrea también comentó su realidad: “Tengo tres hijas, soy una de las vecinas que sufrió el desalojo brutal, para nosotras fue fatal porque teníamos a los chicos adentro, mi bebé de tres años estaba durmiendo, nunca había pasado esto, eran demasiados policías, como 2.000 o 3.000 policías solamente para desalojar a 100 mujeres”.

“Realmente necesitamos un techo para vivir, para nuestros hijos, éramos mamás solteras, venimos sufriendo violencia de género, de todos lados, del gobierno, de los ex maridos, de la familia, de todos lados, lo más fácil era que se acercara alguien del gobierno y nos dé la posibilidad contar nuestras vidas, muchos piensan que queremos vivir de arriba y no es así”, concluyó Andrea.