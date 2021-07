El Presidente Alberto Fernández inauguró ayer en la localidad bonaerense de Guernica una planta depuradora de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) que beneficiará a más de 30.000 vecinos del conurbano bonaerense. Durante su discurso, el primer mandatario apuntó contra los medios de comunicación que “hacen su propio negocio con las muertes por coronavirus” y “dividen” a los argentinos.

“La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos, y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memoria lo que vivimos”, agregó frente a los funcionarios ­presentes.

Luego de darse a conocer la nueva cifra de más de 100.000 fallecidos por Covid-19, el Presidente decretó cinco días de duelo en memoria de las víctimas fatales. “En honor a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera”, declaró Fernández.

Con respecto a las medidas implementadas por el Gobierno para combatir la pandemia, no dejó de referirse a la campaña de vacunación, por la que ya se ha inmunizado a “más de un 60% de la población mayor a 18 años”. “Fuimos de los primeros países en empezar a vacunar a fines del año pasado”, aseguró.

El mandatario admitió que la Argentina “no está pasando su mejor tiempo”, en un mundo “con un virus imperceptible al ser humano que fue capaz de darlo vuelta”, y sostuvo la necesidad de avanzar “en medio de tanto dolor”.

No volver al pasado

También dejó un mensaje contra la oposición, en principio por el mensaje “antivacunas” que predicaron durante el inicio de la inoculación: “Asustaron a muchos argentinos, y nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie temiera, para que todos tuvieran la convicción de estar encontrando en esa vacuna una solución”, aseguró.

Además, se refirió al expresidente Mauricio Macri: “Alguien me dijo, cuando la pandemia empezó: No hagas cuarentena porque se van a contagiar igual y se morirán los que tengan que morir”.

El mandatario insistió en la gestión de Cambiemos, donde “la salud había sido degradada, el ministerio no existía, las vacunas se vencían en los galpones de la Aduana, y así una enfermedad erradicada como el sarampión volvía”, y señaló que, además, se negaron a “terminar los hospitales porque se llamaban Néstor Kirchner”.

“Nos apenaría mucho que el pasado vuelva”, apuntó el Presidente.