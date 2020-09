“No es lo que uno quiere, sino lo que conviene para cuidar la salud”

En conferencia de prensa junto a jefes comunales del FdT y de Juntos por el Cambio, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dio detalles de la nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que se extenderá hasta el 20 de septiembre.

El intendente de La Plata, Julio Garro; el de Lanús, Néstor Grindetti; la de Quilmes, Mayra Mendoza; el de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se sentaron en la mesa del gobernador, que anunció que el aislamiento en la Provincia sigue sin cambios y sin nuevas actividades que se habiliten hasta el 20 de septiembre.

“Es un error abrir de más, no podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses”, advirtió Kicillof, quien insistió en que la solución es vieja, pero es la única hasta que aparezca la vacuna. También afirmó que es necesario seguir tomando a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de manera conjunta en las decisiones sobre el coronavirus, ya que “la situación epidemiológica en el AMBA es una de una estabilidad extremadamente frágil”.

Sobre el crecimiento constante de los casos registrados en los últimos días el mandatario indicó que “hace 10 días que en el AMBA se observaba que los casos subían y bajaban poco, pero en los últimos dos días empezaron a crecer y esa tendencia se consolidó”, luego continuó diciendo que “hay una parte de la sociedad que no entiende lo que estamos viviendo”. Finalmente remató: “La situación no está mejor ni igual, está peor”.

“Es un error abrir prematuramente, abrir de más, es un error y no estamos de acuerdo”, dijo sobre su decisión de no abordar cambios en esta nueva etapa de la cuarentena

Sobre el sistema de salud, el mandatario indicó que “en Provincia de Buenos Aires pudimos expandirlo lo suficiente para que hoy pueda alojar el aumento de la enfermedad” y realizó un reclamo a quienes no actúan responsablemente en medio de la pandemia al indicar que “no puede ser que de un lado estemos todos los que nos toque la responsabilidad, todos los días trabajando para que haya atención médica, y por otro lado una porción de la sociedad que parece no estar viendo lo que está ocurriendo. Me pregunto si estamos trasmitiéndolo mal, y cómo podemos trasmitirlo mejor”.

Además se refirió a quienes deciden no cumplir con el aislamiento y ganar las calles al señalar que “todos estamos angustiados, hartos. Yo también lo entiendo y lo comparto, tengo hijos que tampoco van a la escuela. Yo no puedo ver a familiares, pero el virus nos está ganando”, para finalmente insistir con el mensaje: “La única forma de cuidarse es hacer cosas básicas como usar barbijo, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. Son cosas muy básicas. Pero esto no es una pérdida de libertad, es una ganancia de cuidado, de salud”. Remató diciendo que “no hay que aflojar ahora”.

A la hora de buscar responsables, el mandatario tiró la pelota del lado opositor al indicar que “este no es un año electoral. No es momento para hacer política con la enfermedad. Hay una parte que pareciera que incentiva y busca que la gente salga y se contagie. No es un año para politizar, hay que dedicarse a cuidarse. No es lo que uno quiere, sino lo que conviene para cuidar la salud”.

“Apelamos a la responsabilidad social, individual y colectiva”

La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, alabó el trabajo en conjunto con la Provincia e hizo hincapié en la necesidad de “seguir trabajando de esta manera, coordinadamente y en sintonía”.

Al igual que el gobernador, Mendoza apeló “a la responsabilidad social, individual y colectiva” e indicó que “la pandemia y el virus se expanden como mancha de aceite”, para remarcar que “cualquier definición que se tome en un lugar del AMBA repercute en el otro” en clara alusión a las medidas de apertura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que no se replican en la Provincia.

En ese sentido, pegó un tiro por elevación a Horacio Rodríguez Larreta al afirmar que “nuestros vecinos miran que a 20 minutos viven otra realidad con una situación sanitaria igual o peor. No lo vamos a hacer porque somos responsables y consecuentes de que la situación es crítica. No queremos vivir un colapso en el sistema de salud , no solo quedarnos sin camas sino que se saturen los médicos y enfermeros”.