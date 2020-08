“No está en discusión la libertad, está en discusión la salud”

Todo comenzó en una entrevista televisiva que el ministro de Salud, Ginés González García, dio en horas del mediodía. Ginés sorprendió y dijo que el Presidente iba a hacer un anuncio. “Esperen con ansiedad porque va a ser muy bueno”, aseguró el titular de la cartera.

A partir de sus declaraciones todo se revolucionó y poco a poco comenzó a develarse el misterio. Se trataba de la vacuna de Oxford, la que más resultados mostró hasta el momento, y que a las 19 el Presidente iba a dar más detalles.

Llegadas las 19, Alberto se sentó en la sala de conferencias de la Residencia de Olivos, junto a Ginés González García y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Sus primeras palabras fueron: “Estamos aquí para comentarles algo que venimos, con el ministro de Salud, trabajando ya desde hace bastante tiempo”.

“Una de las preocupaciones que siempre tuvimos es garantizarnos que, en el momento en que la vacuna esté en condiciones de disponerse, la Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más pronto posible a esa vacuna”, arrancó.

Y el anuncio fue tal cual se especuló en las horas previas. “El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de radicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford para el desarrollo de una vacuna candidata para la Covid-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo”, anunció Fernández y agregó que el laboratorio firmó un acuerdo con la fundación Slim (del empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo) para “producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil” y que “van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021”.

La vacuna, según contó el Presidente, “se irá distribuyendo equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de cada uno de esos países”.

“La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México, y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región”, dijo Fernández, quien agregó que en el país AstraZeneca eligió al laboratorio Mabxience, que será el responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna. “Esto es un inmenso desafío para la industria nacional y para nosotros es también un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos”, dijo el Presidente.

Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y a Argentina, particularmente, es “poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna”. Alberto Fernández agregó que no hubiera sido posible el acceso a esta oportunidad si el acuerdo no hubiera prosperado como efectivamente lo hizo.

Por último, Fernández dijo que “el primero que traiga la vacuna va a ser muy bienvenido” ya que en el país hay otras vacunas, como la de Pfizer –que se está testeando en el Hospital Militar–, que están siendo probadas.

Respecto a la de Oxford sentenció: “En el primer semestre (de 2021) vamos a estar en condiciones de vacunar”.

“No está en discusión la libertad, está en discusión la salud”

Alberto Fernández se refirió a la marcha que la oposición organizó para el 17 de agosto para reclamar por “la libertad” y ante la consulta de una periodista de Red 92 y diario Hoy afirmó que cree que los dirigentes que no pertenecen al oficialismo “simplemente están equivocados”.

“Creo que no están midiendo las cosas adecuadamente. A los opositores les diría que hablen con un o­positor como el gobernador de Jujuy (Gerardo Morales) y que le pregunten a él qué le ha pasado”, afirmó Fernández y agregó: “Y miren que el gobernador puso mucho esfuerzo para que no pase esto, y no todo depende del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer”.

La vacuna

Los responsables de la cadena de producción, en esta región del mundo, serán Argentina y México. El costo de la vacuna se calcula que rondará entre los 3 y 4 dólares la dosis. Precio que va a permitir que los países de la región que lo deseen puedan acceder a la misma a un costo relativamente muy bajo.

Finalmente el Presidente concluyó: “Quiero expresar mi satisfacción por esto porque pone a la Argentina en un lugar de tranquilidad básicamente”.