“No está siendo la mejor temporada de verano”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que “hoy no está siendo la mejor temporada” en Mar del Plata y en el resto de la Costa Atlántica, al advertir que la actividad no es la prevista.

“Las playas no están llenas, los restaurantes no están llenos y las salas de teatro tampoco, cuando en los cuatro años anteriores, salvo la época de la pandemia, en todos los años hubo temporada casi récord en Mar del Plata. Hoy no está siendo la mejor temporada, debe estar al 60% o 70%, en el mejor de los casos”, explicó el funcionario bonaerense, y subrayó que en otros balnearios de la Costa Atlántica como Pinamar o Mar Chiquita el escenario es aún peor.

De acuerdo a las precisiones del ministro de Axel Kicillof, desde la administración bonaerense están con “bastante preocupación” tras comparar la actividad turística de los últimos días del 2023 con años anteriores. “Ahora vamos a comparar esta semana, cuando termine, con la del año pasado, pero no está siendo claramente la temporada que se esperaba bajo las condiciones normales, que era de no hacer un ajuste innecesario a la economía”, expresó.

“Los sectores nos dicen también que hay menos consumo per cápita, es decir que la gente gasta menos, lo que impacta en el sector turístico en general. La gente gasta menos porque tiene menos plata, los precios están muy altos porque la devaluación ha llevado los precios a las nubes”, cerró.