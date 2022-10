“No queremos un proyecto como el de Vidal, persiguiendo a los trabajadores con una Gestapo antisindical”

El Secretario General del Suteba, Roberto Baradel, fue abordado por los periodistas a la salida de la reunión con el gobernador, a la que asistió junto a otros gremios.

En ese marco y ante la pregunta de qué significado tenía el 17 de octubre, Baradel indicó que “construir unidad para un proyecto nacional. Un proyecto de país con trabajo, producción, salud, educación, distribución del ingreso, generación de puestos de trabajo, apoyo a la investigación científica, viviendas”.

“Ese es el proyecto que queremos, no queremos nuevamente un proyecto como el de Macri y el de Vidal que acá teníamos un ministro de Trabajo que quería armar una Gestapo antisindical, que perseguían a los trabajadores, que nos bajaron el salario y nos quitaban derechos. Ese proyecto no lo queremos. Por eso planteamos Unidad Nacional para construir un proyecto popular” indicó Baradel.

El titular de Educación fue más allá al diferenciar la actual gestión de quienes la antecedieron y aseguró que “en el tema Educación, la inversión que están haciendo para la reparación de escuelas y construcción de nuevas escuelas; el diálogo con la Dirección General de Cultura y Educación permanente, antes con Agustina Vila y ahora con Alberto Sileoni, convocando a estudiantes secundarios, convocando a discutir los diseños curriculares, lo pedagógico, lo educativo, y además el tema salarial, hoy con Walter Correa en el Ministerio de Trabajo, la verdad es que creemos que es un paso muy importante”.

“En la provincia de Buenos Aires la fórmula es diálogo. Diálogo y resultados. Eso es. Era también la fórmula en el gobierno de Vidal, pero la diferencia es que ella eligió bajarnos el salario, perseguir a los trabajadores y no invertir. O sea eligió no tener diálogo y no invertir en Educación y por eso se llevaron adelante los conflictos que se llevaron” concluyó el titular del Suteba.