"No voy a perdonar el daño que me hicieron"

Diario Hoy tuvo acceso a un testimonio exclusivo, y una de las palabras más esperadas, tras el escándalo del video publicado por la AFI. En el contenido audiovisual, que disparó una denuncia en la justicia federal, se ve a varios funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal planeando y poniendo en marcha el plan de persecución judicial y encarcelamiento de gremialistas y opositores al gobierno macrista con causas judiciales armadas.

"A mi y a toda mi familia tienen que dejar en libertad, me hicieron un daño tremendo, yo me banqué la cárcel como hombre", dijo indignado el Pata Medina, quien hoy se sumó como querellante en la causa. "Nunca le voy a perdonar al macrismo el daño a mi familia", señaló, y agregó: "si lo llevan preso al Pata Medina bienvenido sea, uno sabe que corre esos riesgos cuando tenés un cargo".

Luego. recordó el momento en que el ingeniero Marcelo Balcedo le advirtió que le estaban armando una causa. "Preguntale a Balcedo, que por llamarme a la oficina y decir ´te están haciendo una causa política´, hay 35 testigos de cuando Balcedo convocó a la CGT y les dijo que había un video de Villegas que decía que quería meter preso al Pata Medina y estaban armando una causa política", aseguró.

También advirtió que varios sindicalistas habían prometido "parar la región" en caso que intentaran alguna maniobra contra el Pata Medina pero ese paro nunca se realizó.

"Del sindicalismo de la región el 99% me traicionó, todos dijeron que me iban a apoyar pero nunca pararon la región, ellos me tienen que pedir disculpas, les voy a dar batalla cuando esté en libertar, voy a conquistar la CGT de la región con los trabajadores", prometió.

El Pata Medina pasó por un primer proceso electoral en 1984 cuando le ganó a 4 listas opositoras dentro YPF. Entre los logros más destacados de aquella primera gestión está la conquista de un comedor pago por la empresa.

De esa forma y gracias al apoyo de los trabajadores, Medina logró ganar distintos puestos hasta llegar a Secretario Adjunto: "hubo un quiebre porque yo no compartía con Montoneros, yo les decía ustedes son culpables de todos los chicos muertos en el país", señaló.

Sobre el futuro de la UOCRA, aseguró que seguirá él al frente del proyecto "les guste o no les guste, tengo el apoyo popular, siempre fui con la verdad y se te abren puertas con la verdad, soy una persona de la base".

Finalmente, comentó que tuvo una infancia marcada por la pobreza "el dolor de mi madre me hizo aprender mucho, viví descalzo hasta los 12 años", recordó "mi tía fue como una segunda madre cuando mi mamá falleció por problemas en el corazón", concluyó emocionado.

La matriz del lawfare

“Esto tiene una gravedad institucional que se expande, no solamente en la causa penal contra Medina, sino que muestra la matriz de funcionamiento del lawfare en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional”, dijo César Albarracín, abogado de Medina en diálogo con este multimedio.

“Está probado que la gobernadora Vidal estuvo detrás de esto, como lo estuvo también en otras causas que tienen la misma matriz”, agregó y ejemplificó: “El proceso contra Marcelo Balcedo tiene la misma forma. No tengo ninguna duda de que las supuestas pruebas que

reco­lectaron en ambos expedientes judiciales tienen como trasfondo estas actividades delictivas de sus funcionarios”.

Por otro lado aseguró que “vamos a pedir ser querellantes en este expediente y a solicitar que el mismo quede radicado en la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires”, para evitar “la manipulación de la competencia”, mediante el tratamiento del caso en “una jurisdicción más amiga”.

“Además consideramos que se debe llevar directamente a la nulidad todo lo actuado sobre Medina. Pedimos su sobreseimiento y al Tribunal Oral en específico, solicitamos los archivos completos de las grabaciones que estén en poder de la AFI”, agregó.

Albarracín opinó que en esta causa hay varios delitos: “En primer lugar, una instigación al falso testimonio agravado. Además hay claramente una situación de tráfico de influencias y de presión hacia los magistrados y los fiscales”.

“Creemos que tendría que someterse a un juicio político al Procurador General y luego analizar si procede a la detención de los principales responsables en esa mesa ilegítima de trabajo”, declaró.

Por último, al consultarle si se había comunicado algún dirigente político o funcionario para mostrar su apoyo, el letrado respondió que desde su lugar solo se planteó “el requerimiento de información en los diferentes organismos intervinientes, y estamos a la espera de tener las copias y la documentación completa para realizar las presentaciones”. “La verdad que ni Juan Pablo Medina ni yo, como defensor, estamos pidiendo ninguna clase de apoyo político, sino que la Justicia actúe con la celeridad e independencia que corresponde en este hecho de esta gravedad”, indicó.

“Sí nos parece muy importante el amplio repudio que recibieron estos hechos por parte de todas las figuras políticas y de aquellos con responsabilidad institucional. Lo que llama la atención es que líderes de partidos que se autodenominan defensores de la República traten de minimizar este tema, eso es realmente es avergonzante”, concluyó Albarracín.