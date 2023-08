Nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales y vamos a estar peleando hasta el último minuto

El ministro de Economía Sergio Massa habló tras conocerse los primeros datos de las elecciones primarias y en su discurso llamó a la construcción de una nueva mayoría, apelando a la idea de transversalidad política llevada adelante por el entonces presidente Néstor Kirchner.

El ganador de la interna de Unión por la Patria arrancó agradeciendo a todas las personas que permitieron el buen funcionamiento de la jornada electoral. Luego, de forma contundente, aseguró que la "voz del pueblo es la voz de Dios y tenemos que respetar el voto popular por sobre todas las cosas".

En un discurso enfocado en el accionar del Estado, la seguridad social y la afirmación de los derechos obtenidos por la ciudadanía, Massa expresó que "empiezan en Argentina semanas trascendentes. Empieza a discutirse qué país vamos a querer. Nosotros vamos a defender nuestras pymes, las industrias, la soberanía energética y nuestra capacidad de desarrollo. Vamos a defender la universidad pública y seguir ampliando derechos. Vamos por la ampliación de programas de medicamentos, pero que sea el estado quien debe proteger a quienes se retiran del mercado de trabajo".

En ese marco, Massa defendió la industria nacional, la educación pública y los derechos de los trabajadores.

"Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Empieza en la Argentina la discusión de si vuelven los sistemas privados de jubilación o el Estado va a seguir protegiendo con las jubilaciones y con los programas de medicamentos a nuestros jubilados (...) Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respetan o no la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos y nosotros vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente".

Quien encabezará la lista presidencial de Unión por la Patria, se mostró positivo ante los resultados y brindó aliento para el nuevo tramo electoral que comienza ahora:

"Hoy empieza una elección que de alguna manera tiene el final del primer tiempo. Nos queda el segundo tiempo, el alargue y los penales y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que la Argentina que viene tiene que ser la Argentina del trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la universidad pública, tienen que estar gobierne quien gobierne".