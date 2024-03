“Nosotros no confrontamos, defendemos los intereses de la Provincia”

En la jornada pasada, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, estuvo presente como invitado en la ceremonia inaugural de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de La Plata y, al finalizar el discurso del intendente Julio Alak, el funcionario bonaerense habló en exclusiva con diario Hoy.

El ministro hizo un análisis de la situación actual de la Argentina, centrándose en la Provincia de Buenos Aires y alertando sobre el impacto de las medidas que viene implementando el Presidente de la Nación, Javier Milei.

Sobre el discurso de Axel Kicillof, en la apertura de sesiones de la legislatura, Bianco acompañó la postura y remarcó que “independientemente de la ideología, Axel tiene el mandato de seguir profundizando derechos y mejorando la Provincia, él está defendiendo esos intereses por eso se opone muy fuertemente a los recortes que estamos sufriendo”.

En ese aspecto dejó en claro que “cuando se le recortan recursos a la provincia también se le recortan a los Municipios” y enfatizó: “Esto no afecta solo a Julio Alak, sino que el conjunto de nuestra fuerza política y por eso muchos de la oposición han hecho pública su condena al recorte de fondos de la provincia de Buenos Aires”.

“Somos una provincia muy importante, que tiene tantas necesidades, que tiene los principales bolsones en términos absolutos de pobreza y de indigencia de la Argentina, que tiene las mayores necesidades de infraestructura, que tiene la menor cantidad de trabajadores estatales respecto de la población, que tiene la menor cantidad de recursos financieros y económicos respecto de la población, y esta provincia no puede seguir siendo ajustada”, remarcó.

Por lo contrario, consideró que la Provincia “necesita más recursos, necesita más policías, más patrulleros, más médicos, más hospitales, más centros de atención primaria de la salud y más escuelas mejor equipadas con mejor calidad”.

Para finalizar le respondió al ministro del Interior, Guillermo Francos, quien acusó a la Provincia de tener una actitud “confrontadora”, de esta forma, Bianco remarcó: “No, nosotros no confrontamos. Nosotros defendemos los intereses de la provincia de Buenos Aires y el mandato popular que tiene el gobernador”.

“Mirá qué particular que es el método aplicado por el gobierno nacional. Plantea un decreto de necesidad y urgencia, y luego una Ley Ómnibus que no tiene ningún punto a favor para la provincia de Buenos Aires. Después, como eso es imposible llevarlo adelante porque se cae el tratamiento de la Ley Ómnibus, toman venganza porque lo dijeron públicamente”, denunció.

Francos mantiene la “esperanza” de que Kicillof se presente

En la Expoagro 2024, el ministro del Interior se refirió a la convocatoria de Milei a los gobernadores para discutir el acto de la firma del Pacto de Mayo y detalló que “se trata de una propuesta de 10 puntos que el Presidente considera que son importantes para la Argentina que se viene” y afirmó que “está mal interpretar que es un pacto cerrado”.

En ese aspecto, le contestó a Kicillof, quien aseguró que no asistirá y pidió “no hacer tanto revuelo, porque si una persona no quiere participar, no tiene que hacerlo” y agregó: “Los actos de los hombres públicos los juzga el pueblo, así que cada cual se hará cargo de sus actos”.

Sin embargo, aseguró: “Tengo la esperanza de que el gobernador Kicillof participe aún desde un punto de vista ideológico diferente”, por cuanto, si bien “no coincido ideológicamente con el Gobernador, eso no significa que no pueda dialogar con él”.