El presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, analizó la sesión inaugural y consideró que “la idea era que sea un discurso breve, pero contundente y respetuoso y quiero arrancar remarcando el marco de respeto con el que se dio la apertura de sesiones, porque realmente también fue pensado. Entendemos que tenemos la mirada puesta de toda la ciudadanía, en un momento de mucha crisis y los que tenemos el enorme compromiso, responsabilidad de representar a los ciudadanos, tenemos que estar a la altura y parte de estar a la altura, es no estar ­nosotros tirándonos la culpa de un lado hacia otro y como se vio hubo mucho respeto, no hubo barra, no hubo insultos ni vitoreadas por demás al Ejecutivo municipal, porque tampoco nos sirve a nosotros compensarnos de algo que no es real”.

“Me parece que el intendente fue muy claro en arrancar por un diagnóstico basado en datos porque acá lo que nosotros bus­camos no es sacar una responsabilidad y decir que es res­ponsabilidad de otros, pero sí decir basados en datos concretos en dónde nos encontramos”, señaló.

Los 50 anuncios para lo que se viene

Reconstrucción de todo el espacio público

* Licitaremos en mayo la construcción de la nueva Plaza San Martín.

*Lanzaremos el programa Paredes Limpias, para reparar frentes de viviendas y comercios dañados por pintadas y grafitis.

*Impulsaremos, con participación vecinal, el programa Veredas Sanas.

*Promoveremos un programa que resuelva el conflicto del ejercicio del comercio que ocupa plazas y calles de la ciudad.

*Finalizar la obra del centro comercial de calle Cantilo, en City Bell, y la construcción de los centros comerciales de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.

*Licitaremos en los próximos meses la construcción de la nueva Plaza Italia.

*Renovaremos las luminarias LED y actualizaremos el inventario del arbolado urbano municipal.

Obras viales, hidráulicas y de agua corriente

*Empalme de la avenida 520 con la bajada de la autopista La Plata - Buenos Aires y se finalizará la obra de la calle 501, de 138 a 155.

*El conducto hidráulico de la avenida 31 sobre el empalme del Arroyo Regimiento.

*El Acueducto Norte para las localidades de Tolosa, Ringuelet y Gonnet.

*El conducto hidráulico de la Cuenca Maldonado en 96 y 117. 26 15. Los desagües pluviales del barrio Puente de Fierro.

*ABSA construirá 16 nuevos centros de captación para incrementar un 15 % el caudal de agua en el sistema.

Puesta en valor de los edificios históricos y patrimoniales

*Se rehabilitará el Teatro del Lago.

*Se recuperará, de forma integral, el Normal 1 y se iniciará la restauración del Salón Dorado del Palacio Municipal.

*Se pondrá en valor el cementerio municipal, el Pasaje Dardo Rocha y el Palacio López Merino.

Obras para el desarrollo productivo

*Obras pendientes del Parque Industrial 2

*Desarrollo del programa La Plata Ciudad Tecnológica y del Conocimiento.

*Desarrollo de la producción agraria local, potenciando el cordón frutihortícola.

Prevención y seguridad

*Plan Único e Integral de Seguridad

*Licitación en una primera etapa de la compra de 100 patrulleros municipales

*Se duplicarán las redes de cámaras de seguridad.

Mejoramiento de la infraestructura escolar

*Se finalizarán las obras de los jardines de infantes en José Hernández y el 912 en Altos de San Lorenzo. La Escuela Primaria 41 en San Carlos. La Escuela Primaria 119 en Olmos, la Escuela Secundaria 55 en 6 y 72. 33, la Escuela Especial 503 de Gonnet.

Reorganización del tránsito y el transporte

*Se renovarán los cruces semafóricos más importantes de la ciudad.

*Con la asistencia de la UTN, se actualizará la tecnología de onda verde de las avenidas 7, 13 y 44, los caminos Centenario y General Belgrano.

*Se repavimentarán las calles de Plaza Rocha y Plaza Italia.

*Se construirá el puente vehicular sobre el arroyo El Gato, a la altura de la avenida 38 y 144, y el puente vehicular sobre 166, entre 64 y 65. 39.

*Se enviará al Concejo Deliberante los nuevos pliegos para la concesión del transporte público de pasajeros.

Vivienda, integración social y salud

*Entregarán 2.500 escrituras sociales y se iniciará la regularización dominial de 31 barrios de emergencia. Además, se finalizarán la obra del conjunto de viviendas en Melchor Romero.

*Se licitarán la reparación de 10 centros de salud.

*Concluirá el Centro Integral Comunitario en Melchor Romero.

*Se desarrollará, junto a la Universidad Nacional de La Plata, un sistema alimentario municipal integrado, sostenible, ágil, que atienda las necesidades nutricionales de la población.

*Se ampliaran derechos y reduciremos inequidades, con programas como Comunidades sin Violencia. Además, implementaremos por primera vez en el municipio la Ley Micaela.

Mejoramiento de los servicios municipales

*En junio inauguraremos, en una amplia dependencia ubicada en diagonal 80 y 48, un nuevo centro administrativo municipal, para la rápida tramitación de las licencias de conducir.

*Desarrollaremos un Sistema Integral de Gestión Administrativa

*Se impulsará una política de gestión ambiental que apunte a la separación en origen y a la recuperación y reutilización de los productos de la basura que puede ser reciclada.

Transparencia y calidad institucional

*Se va a crear el 0800 Anticorrupción, una línea gratuita para que los vecinos puedan denunciar, de forma segura y directa, los casos de corrupción.

“Me gustaría que Alak le reclame a Kicillof la tasa de capitalidad”

El concejal por la Libertad Avanza, Guillermo Bardón, habló con diario Hoy sobre el discurso del intendente Julio Alak y, en ese marco, dijo: “Me gustaría que el intendente, así como dijo que va a acompañar y exigir la coparticipación para la Provincia (algo que acompañamos porque queremos que los recursos que corresponden vengan para la Provincia, porque son de todos los bonaerenses) además exija lo que le habían quitado y no ahora nada más, sino también lo que ya antes le habían sacado a la provincia de Buenos Aires”.

“En ese mismo sentido me gustaría que, así como habló de la capitalidad, el intendente le reclame, le exija al gobernador el pago de la deuda que la Provincia tiene con la ciudad de La Plata justamente por la tasa de capitalidad, que son 2.000 millones de pesos. Pero no escuchamos nada, es mucho dinero y es un dinero que se va a ir acumulando porque este año también el intendente va a tener que incorporar el presupuesto la tasa de capitalidad y sino, en su defecto, que haga como le planteamos en un proyecto que presentamos la semana pasada, que le exijan al gobierno el pago y sino que inicie una demanda judicial”, señaló.

Bardón cuestionó también que la prioridad del intendente platense sea "embellecer" Plaza San Martín: "Me gustaría que la ciudad tenga el espacio público que se merece, pero me hubiese gustado escuchar otras propuestas relacionadas a la producción, el empleo… No escuchamos del intendente ninguna mención en ese sentido, con lo cual yo creo que hace falta coherencia y fijar prioridades”.

“Alak busca degradar al municipio a una oficina de la administración bonaerense”

El vicepresidente 2° del Concejo Deliberante y concejal del PRO, Nicolás Morzone, dijo a diario Hoy que “fue un discurso absolutamente alejado de la prioridad genuina que tienen los platenses. Sentí que el intendente vino a hacer una descripción de lo que según él recibió —que es lo que ya dijo hasta ahora en estos últimos tres meses— no hubo anuncios significativos de planes, de políticas públicas que aporten soluciones concretas a las problemáticas que hoy tienen los platenses”. “Sentí una obsecuencia muy contradictoria con esta idea de jerarquizar la ciudad pero al mismo tiempo de ser el mejor alumno del gobernador Kicillof a quien mencionó por lo menos cinco o seis veces… Parecería ser que La Plata va camino a ser un compartimento estanco en la provincia de Buenos Aires, si para el intendente hacer una obra en Plaza San Martín o en Plaza Italia o reformar la filtraciones del pasaje ardor Rocha está en línea con sus prioridades creo que le hace mucha falta escuchar a los vecinos de la ciudad”, apuntó.

En ese marco, consideró además que “hay una problemática de agua severa, histórica, crónica y no hubo ningún en planteo con respecto a eso; hay una emergencia en seguridad sin límites en La Plata y fueron absolutamente escasos los anuncios aunque sí hubo mucho en esta lógica de degradar a la capital de la provincia de Buenos Aires a una oficina administrativa de la Gobernación”.

“Tenemos mucho diagnóstico, muchas palabras y pocas gestión”

El concejal del bloque UCR + PRO Por la Ciudad, Javier Mor Roig, consideró en diálogo con diario Hoy que “la primera impresión que me dejan es que tenemos mucho diagnóstico, muchas palabras y pocas gestión, ya van tres meses desde que se asumió y ni siquiera se pueden cortar el pasto en las plazas sobre todo teniendo una situación compleja como tenemos con el dengue”.

“Creo que estuvo lleno de buenas intenciones de cara al futuro, pero no parecería tratarse de un Intendente que conoce la ciudad, esta gestión vemos que no arranca, vemos que operativamente está muy a la espera de no sabemos qué y por el otro lado creemos que si hay tan buena sintonía con la Provincia y el Intendente reclama a la restitución de fondos de para la provincia de Buenos Aires lo mismo la reclamamos desde acá a los platenses, de pedirle al Gobernador de la provincia que cumpla con la deuda que tiene con la ciudad de La Plata referente de la Tasa de Capitalidad y que le implemente no solamente la deuda, sino de cara al futuro creo que van a ser buenos ingresos para que la ciudad ocupe su rol de capitalidad”, afirmó el edil.

“Con respecto a dedicar el futuro bueno, un montón de anuncios muchos de ellos ya en ejecución que vienen de gestiones anteriores y la otra reflexión que me despierta es que tiene memoria selectiva porque cuando habla de 2007 se olvida que en el medio tuvo la peor gestión de la historia de la ciudad de La Plata a través de el intendente Pablo Bruera, quien obviamente integra parte de la gestión actual y la integró en esa oportunidad, así que creemos que hay que hacer un diagnóstico completo de la situación, ojalá que para el bien de todos los platenses que se puedan desa­rrollar algunas de las ideas y que entre todos podamos aportar para poder lograr una ciudad digna de ser vivida”, finalizó.

“Me pareció un discurso moderado pero creo que fue bueno”

El presidente del bloque de concejales de la UCR, Diego Rovella, analizó en declaraciones a diario Hoy el discurso del intendente Alak y, en ese sentido, señaló: “Me pareció un discurso medio, un discurso en el cual reclama los fondos al Presidente sobre la Provincia de Buenos Aires y creo que nosotros tendríamos que reclamarle los fondos al gobernador Kicillof sobre la tasa de capitalidad”.

“Creo que es interesante el tema de las obras que anunció, las cuales nosotros desde la gestión anterior venimos pidiendo como por ejemplo, lo del Teatro del Lago que la provincia no trató de solucionar el tema con el intendente anterior y una obra que falta que sería bueno seguirla reclamando es el distribuidor sobre 520 y Ruta 2. Creo que es trascendental como dijo Alak la obra de la 520 con la bajada de la autopista sería el complemento muy importante tener el distribuidor sobre Autovía 2 y la calle 520”, detalló.

Para finalizar, el edil dijo: “Me pareció un discurso moderado, sencillo, obviamente que faltan algunos puntos, pero creo que fue bueno”.