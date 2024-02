Organismos van a la Justicia para restablecer la asistencia alimentaria

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un pedido de amparo para que la Justicia ordene al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, entregar inmediatamente alimentos a los comedores comunitarios, ante la “grave situación de hambre existente”.

La presentación impulsada por el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, el CELS y el excandidato a presidente Juan Grabois remarca que el Ejecutivo cuenta con presupuesto “tanto del Programa de Naciones Unidas como nacional” y “está disponible para ser usado, mientras la inacción estatal genera que muchas personas no puedan acceder a un plato de comida diario”.

Además de remarcar la disposición del presupuesto, los denunciantes señalaron que la Casa Rosada decidió no ejecutarlos y volvieron a cuestionar la decisión del Gobierno de eliminar los intermediarios al considerar que los programas sociales no serían efectivos si no existieran las organizaciones sociales, sus cocineras y trabajadoras sociocomunitarias.