Paritarias: Los gremios logran superar el bloqueo de Caputo

Una de las grandes novedades de la semana pasada fue la resistencia de trabajadores y empresarios a la presión del gobierno de Javier Milei para no aumentar salarios por arriba del 1% mensual. La victoria fue destacada por la CGT.

Victoria gremial

En concreto, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) llegó a un acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector que, si bien continúa estando por debajo de la inflación, supera el techo del 1% impuesto por el gobierno. Por tal motivo, desde la Secretaría de Trabajo de la Nación decidieron no homologarlo.

El acuerdo fue un aumento acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Además, se agregó una suma fija de $115.000 pesos distribuido en esos tres meses.

Ante la no homologación, cada empleador tuvo en su poder la decisión de si respetar el acuerdo paritario o no. Sin embargo, Faecys anunció que las cámaras del sector desconocerán la postura del Gobierno. “Confirmamos que esta semana (por la pasada) los supermercados y comercios abonarán los aumentos estipulados en el acuerdo paritario", señaló el gremio conducido por Armando Cavalieri en un comunicado. El escrito agradeció el diálogo responsable con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME Yudeca), y sentenció: “Esta decisión refuerza la vigencia del convenio y aporta certidumbre a miles de trabajadores del sector”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, admitió que “no recuerdo un antecedente similar” y calificó a este Gobierno como uno que “frena acuerdos entre privados”.

La postura de la CGT

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) celebraron lo ocurrido en comercio y ratificaron que las grandes empresas del sector liquidaron los sueldos con el aumento acordado.

Lo conseguido por el Faecys se suma a otros dos antecedentes: Sanidad y el sindicato de empleados del vidrio (Seivara) firmaron paritarias fuera de los parámetros exigidos por el ministro Luis Caputo y lograron su aplicación incluso sin haber sido homologadas. No tuvieron gran trascendencia pública como pasó con Comercio porque este último rubro involucra a más de 1,2 millones de trabajadores.

En este sentido, los líderes de la central obrera descartaron escalar una disputa con el Ejecutivo nacional. Avisaron que la atención se concentrará en las discusiones sectoriales y que sólo habrá conflictos en los casos en que no haya acuerdos con los empresarios pero no por la falta de homologación de los posibles entendimientos.

Ante este contexto, esta semana la “mesa chica” de la CGT se reunirá para poner en común el avance de las negociaciones salariales de cada actividad y verificar el cumplimiento de los acuerdos sin autorización de Economía. También analizarán de la crisis en la industria de Tierra del Fuego derivada de los anuncios del Gobierno nacional sobre la eliminación de aranceles para la importación de celulares que motivó un paro en las plantas de ensamblado de productos electrónicos.