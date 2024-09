Pediatras alertan por pacientes con hambre

La agrupación de Pediatras Contra el Hambre emitió un comunicado para advertir del hambre que padecen los niños que se presentan en los consultorios.

Lo que motivó la carta es la cantidad de consultas en las salas de pediatría por situaciones de desnutrición e insuficiencia de vitamina B12, A y C. Según describe el documento, espacios de distintas especialidades pediátricas “reciben pacientes cansados, sin energía, que refieren que no han comido a la noche o saltean comidas”.

Cabe destacar que semana atrás Unicef reveló durante el primer cuatrimestre del año que “más de un millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina”.

“Hay chiquitos comentan que no han cenado y otros que no llegan a las consultas”, señaló al respecto Norma Piazza, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, en diálogo con El Destape. Y agregó: “Observamos cuadros provenientes de problemas de malnutrición, como el no consumo de carne que lleva al déficit de la vitamina b12”.