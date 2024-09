PJ bonaerense: Larroque le pidió a Máximo Kirchner “colaborar” con Kicillof

En la previa del acto de La Cámpora que encabezará Máximo Kirchner este viernes en La Plata, el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque realizó declaraciones donde se refirió a la interna dentro del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y pidió un mayor acompañamiento a la gestión de Axel Kicillof.

Vale recordar que, Máximo Kirchner será el único orador en el acto que llevará adelante en la ciudad de La Plata, en medio de un clima de fuertes tensiones dentro del territorio bonaerense.

“Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y acompañar a un gobernador que no dudó en posicionarse desde el primer minuto contra el gobierno de Javier Milei“, sentenció el funcionario.

El ministro lanzó un fuerte mensaje a los sectores críticos de la gestión de Kicillof. “Hoy debilitar a Axel es ser funcional a Milei. Me parece que eso lo tenemos que tener claro en términos políticos. En un contexto en el cual el Gobierno nacional te persigue, te asfixia, confronta, te elige como enemigo, no hay otra cosa que bancar”, señaló Larroque.

Asimismo, el funcionario señaló que Kicillof marca un contraste en términos de gestión a lo que ocurre en Nación, y aclaró que “necesita a todos los sectores”, refiriéndose a la interna dentro del PJ provincial. “Una persona sola no puede resolver el drama de la Argentina. La construcción hoy pasa por el respaldo a la gestión de Axel y, en términos políticos, por organizarnos en función de esta gestión”, expresó el ministro.

Vale recordar que, Larroque ya expresó, en otras oportunidades, críticas al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y aunque no lo nombró, el Ministro acusó al hijo de Cristina Fernández de Kirchner y a la organización que conduce de no respaldar la campaña de Axel Kicillof en 2023 y le recriminó “revisar” los errores del ex Frente de Todos para volver a ser Gobierno.

En esta línea, el “Cuervo” denunció que desde las unidades básicas de diferentes distritos pedían por boletas y afiches para poder colocar en la vía pública y que estos no fueron enviados por la organización política de la que fue fundador y condujo durante años. “¿Te quedaste la lista y tampoco repartís afiches? Dejate de joder”, sentenció Larroque en ese momento.

Por otra parte, el titular de Desarrollo bonaerense, también se refirió el presidente de la Nación, Javier Milei al que acusó de “no estar cerca de la gente” y puntualizó sobre los “baches” que debe cubrir el Gobierno provincial frente al abandono y la desidia por parte de la administración nacional.