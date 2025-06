Santiago Cúneo: “Cristina le hizo un gigantesco daño al peronismo”

El proclamado candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, dialogó en exclusiva con diario Hoy sobre su participación política en este año lectivo 2025. Además, criticó fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner, que este lunes confirmó que será candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, y apoyó al gobernador Axel Kicillof.

“Voy al Congreso a echarlo a patadas a Milei”, enfatizó el periodista. En este misma línea, anunció que impulsará el juicio político: “Este gobierno debe caer porque es genocida y nazi”.

“Milei es un traidor a la Patria, un miserable, un enfermo mental que no puede estar un segundo más en el poder. Su objetivo es destruir el Estado. Si buscas la definición de Estado en la Real Academia Española dice que el Estado somos todos. Entonces te está diciendo que te va a destruir a vos, a tus hijos, a los trabajadores, docentes, universitarios, médicos”, profundizó. Al mismo tiempo, lo tildó del “enemigo de la democracia”: “Cuando alguien dice que viene a destruirnos, no es un adversario, es un enemigo”.

El “error” de Cristina Kirchner

“Cristina está verde, y está grande para estar verde. Lo de ayer (el anuncio del lunes en C5N) fue un rasgo de inmadurez. No termina de encontrarle la vuelta a su jubilación”, opinó Cúneo sobre la candidatura de la expresidenta, a la cual criticó fuertemente: “Le hizo un gigantesco daño al peronismo, es una canallada convocar a la unidad desde la soberbia de autoproclamarse, de imponer que la unidad es conmigo de candidata”.

En este sentido, ahondó: “La unidad se genera en la pluralidad democrática de sentarse en una mesa y poner a disposición de los demás si soy o no soy candidata, si sirvo o perjudico. Una vez más, su actitud de soberbia y de unilateralismo muestra que está mal”.

Asimismo, sostuvo que fue gracias a Cristina Kirchner que Milei está en el poder: “Hace un año y medio la gente dijo que no la aguanta más, ni a Alberto Fernández, ni a su hijo, ni a la Cámpora. Le bajaron la persiana de una manera tan violenta que la sociedad dijo cualquiera menos ustedes, y ese cualquiera se llamó Milei. Entonces, si un año y medio después no entendiste que no te quieren volver a ver, y ¿te volvés a presentar? Obliga al peronismo a explicar por qué no entendimos nada y es falso”.

Además, vinculó esta decisión con su situación personal: “Cuando uno tiene un miedo bárbaro a las consecuencias de la prisión, busca todas estas artimañas y manipulaciones que llevan al peronismo a ser rehén de los problemas de Cristina”.

En este camino, reflexionó que “la política en Argentina debe ser un deporte de alto rendimiento”. “En la Fórmula 1 Schumacher se retiró campeón del mundo, no esperó a salir último. Entonces, la última foto que ves del deportista de alto rendimiento es de una figura campeona. No vas a ver un tipo arruinado dando lástima, peleando por si sale último”, ejemplificó. De esta manera, el dirigente invitó a Cristina “a retirarse de una buena vez”.

Por otro lado, analizó una posible performance de la titular del PJ Nacional: “A Cristina le gana a cualquiera porque el odio que hay social sobre ella es mayor que el amor que le tiene lo que la votan”.

El apoyo a Kicillof

“Cristina fue a romper la unidad a la entrevista a C5N, queda clarísimo que opera para el Gobierno”, afirmó Cúneo, que, al mismo tiempo, remarcó que “es un estorbo para un triunfo”.

En la misma línea, cuestionó la opinión de la exvicepresidenta, quien piensa que desdoblar fue un error: “De los cinco distritos electorales que fueron a elecciones, en cuatro ganaron los oficialismos”.

En este camino, brindó su apoyo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Necesitamos que el peronismo en la provincia de Buenos Aires haga la mejor gestión posible, sea quien sea el candidato a presidente en el 2027. Entonces, Kicillof merece la oportunidad de llegar con el acompañamiento de todos a terminar su mandato, aunque después tengamos pretensiones presidenciales él, yo y 20 más. Porque la discusión presidencial se va a dar cuando llegue el momento”.

“Hoy la única discusión que debe tener el peronismo es cómo hacerle frente a un gobierno que ha venido a destruir la patria. Entonces, ¿cómo voy a discutir con Kicillof? Si es a quien le toca gobernar la provincia de Buenos Aires. Si lastimamos a Kicillof, estamos beneficiando al gobierno que debemos combatir. Con lo cual, cualquiera que trabaja para perjudicarlo es un traidor”, soslayó Cúneo.

Por otro lado, también ponderó a Sergio Massa: “Es fundamental en el esquema del futuro del peronismo en la provincia de Buenos Aires”.

Un modelo a lo China

“Necesitamos incorporar las nuevas definiciones de los derechos del trabajo del siglo XXI, modificar la convivencia de las tecnologías con el trabajo, que es el modelo chino”, fundamentó Cúneo. Al respecto, destacó que China, con 1400 millones de trabajadores, no tiene desocupación: “No existe gente en la calle, no existe un pobre en China que no tenga techo y comida y trabajo. Entonces, si China con 1400 millones de habitantes puede garantizar el pleno empleo y la no pobreza, ¿Argentina con apenas 45 millones de habitantes solo puede plantearle a la sociedad maximizar la renta del sector privado y anular a los trabajadores?”.

A su vez, recuperó la idea de Cristina Kirchner de reformar la Constitución para cambiar la periodicidad de las elecciones para ir más allá: “Eso es reformista, y los peronistas somos revolucionarios. Hay que sacar la Constitución del 49 del cajón para discutir la cuestión social de fondo y aplicar el modelo económico que hoy aplica China, que es un modelo híbrido de participación obrera con un Estado presente y administrando la fuente de producción”.

En paralelo, criticó la idea de la expresidenta: “No proponer reformar la Constitución para plantear un Gobierno obrero, sino modificar la fecha de la elección. Se transformó en una reformista a la francesa”.

“Entonces, lo que hay que hacer ahora es fomentar la revolución, y la falta de participación electoral es un mensaje en ese sentido, es una advertencia porque después de no ir a votar viene la Revolución Francesa”, concluyó.