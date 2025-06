Trabajadores del Garrahan rechazan el aumento unilateral del Gobierno

Como había adelantado diario Hoy en su edición anterior, la dirección del Hospital Garrahan anunció un aumento salarial para los médicos residentes desde el 1° de julio. Tras una semana de masivas marchas, el sueldo de los residentes pasará de poco menos de $800.000 a $1.300.000.

A través de un comunicado, la administración del centro médico explicó que la suba fue posible “gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios”.

Sin embargo, los trabajadores alertaron que no recibieron nada. “A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X en la cuenta del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación”, remarcó Azul Santana, residente de pediatría, en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, a través de un escrito, los médicos del Garrahan advirtieron que el incremento salarial anunciado solo alcanza a los residentes, por lo que “excluye a más del 90% de las personas que trabajamos en el hospital”.

Ante esto, los gremios nucleados en ATE convocaron a una asamblea general para el próximo martes a las 13 horas “para definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones”.

Además, marcaron el “retroceso” del Gobierno: “Hace muy poco, pretendieron ilegalizar por decreto las huelgas. Tan solo unos días después, una huelga indefinida los pone contra las cuerdas y deben anunciar concesiones”.