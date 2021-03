Piden reabrir los boliches

En la última semana del mes de febrero, desde la municipalidad de Bahía Blanca se presentó un protocolo vinculado a la reapertura de los boliches al aire libre que contemplaba, entre otras cosas, controles de ocupación e implementar un sistema de burbujas.

Sin embargo, y cuando el verano va llegando a su fin, todavía desde la comuna admitieron que no lograron avances en ese sentido con la provincia de Buenos Aires.



La actividad nocturna en Bahía viene generando reclamos desde hace varios meses. En diciembre se pretendían habilitar fiestas al aire libre en diferentes locales, aunque horas antes de la Navidad el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió dar marcha atrás con esa medida, ya que solo se habilitó la asistencia de apenas 200 personas, número que no cubría los costos de abrir.



En ese marco, Osvaldo Catini, dueño de un boliche de esa ciudad, pidió una solución a las autoridades para de esta manera también terminar con las fiestas clandestinas.



“Los primeros castigados fuimos los bolicheros, pero se olvidaron de que podía haber fiestas clandestinas. Se podría haber habilitado boliches, con protocolos, pero no lo pensaron ni un poco”, señaló.



Según ponen de manifiesto desde el Ejecutivo municipal, la iniciativa pretende evitar las fiestas clandestinas que todos los fines de semana se realizan en espacios públicos, caminos vecinales y propiedades privadas. Incluso evitar las molestias que miles de jóvenes generan organizando fiestas en el Paseo de las Esculturas y otros lugares de esparcimiento.



Sin embargo, teniendo en cuenta la proximidad del otoño y una ­posible segunda ola de contagios de Covid-19, aparece como poco probable en el horizonte que desde la gestión de Axel Kicillof se permita, en este caso a la intendencia ­gobernada por Héctor Gay, avanzar en esa posibilidad ante lo que podría generarse en función de los contagios.