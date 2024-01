Postergaron el traspaso de los planes sociales a la Secretaría de Trabajo

El Gobierno nacional avanzó ayer en la política de revisión de los planes sociales al postergar por 90 días la transferencia de más de un millón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a la órbita del ex Ministerio de Trabajo, hoy devenido en Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En paralelo a la marcha atrás de la medida que había impulsado la administración de Alberto Fernández, la Casa Rosada oficializó la suspensión del pago a miles de personas que percibían irregularmente la ayuda social.

A través del Decreto 125/2023 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó la extensión para realizar el traspaso desde Desarrollo Social a la Secretaría de Trabajo el 1° de abril de 2024 que, en principio, estaba prevista para el inicio del año. A fines del 2023, el ex presidente Alberto Fernández, la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, habían dispuesto realizar el cambio el 1° de enero con el objetivo de que el programa se convierta en un incentivo a la inserción laboral al empleo formal.

La administración libertaria decidió trasladar la fecha para avanzar primero en una auditoría sobre esta política con el objetivo de reformarla a fin de reducir el gasto y quitar los intermediarios de las agrupaciones sociales.

4.588 bajas por irregularidades

En paralelo a la postergación del traspaso, el Gobierno ordenó dar de baja 4.588 planes sociales por irregularidades. La decisión, que había sido anticipada días atrás por el Ministerio de Capital Humano, se oficializó luego de que se avanzara una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan.

El trabajo judicial determinó que “luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”. La investigación se realizó sobre la base de beneficiarios de Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.