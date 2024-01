Ampliaron el procesamiento contra Jonathan Morel

En los últimos días, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió ampliar el procesamiento sin prisión preventiva de Jonathan Ezequiel Morel, integrante del grupo Revolución Federal. Dicha decisión se dio por los delitos de amenazas al periodista Víctor Hugo Morales y al actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Asimismo, el magistrado dispuso mantener el monto de embargo sobre los bienes del imputado por el monto de 4.200.000 pesos.

Vale recordar que el nombre de Morel se hizo conocido este año cuando comenzó a avanzar la investigación en torno al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa.

En tanto, la última vez que Morel habló públicamente fue cuando se presentó a declarar en el marco de dicha causa, por la cual está ­procesado.

En ese caso, el hombre está procesado por “incitación a la violencia colectiva” luego de haber sido visto en manifestaciones del grupo Revolución Federal. En sus últimas declaraciones, el implicado señaló: “Esta es la única causa en la que estoy. Con el atentado no tengo nada que ver, absolutamente nada, y esto ya estaría comprobado”.

“A mí me sorprende cómo no se busca la verdad y nada más que la verdad. Te quisieron matar y lo está queriendo usar para sacar rédito, no logro comprenderlo”, dijo también sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta perpetrado el 1° de septiembre del año pasado.

En cuanto a las amenazas y coacciones que tuvieron como víctima a Víctor Hugo y a Ferraresi, el periodista aseguró que se sintió intimidado por unas declaraciones de Morel, en donde señaló: “Lo cagaría a trompadas, hasta desfigurarle la cara... qué viejo pelot...”.

Esta situación fue a la que Morales hizo referencia en la sede judicial a la que se presentó a declarar.

Por otro lado, en el caso de Ferraresi, el exministro sufrió una persecución en la vía pública, la cual se dio a modo de “escrache”. Más precisamente, fue Morel quien le gritó: “Traidor a la patria, te vamos a prender fuego, la c... de tu madre. Vamos a matarlos, uno por uno los vamos a bajar a estos hijos de p...”.