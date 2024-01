El oficialismo pisa el acelerador para aprobar la Ley Ómnibus en el Congreso

El Congreso encarará la primera semana del año con la conformación de las comisiones que deberán analizar la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviada por el Poder Ejecutivo, que contempla cambios en el sistema electoral, tributario y jubilatorio, además de la privatización de empresas públicas y decenas de derogaciones de leyes. En el mensaje de fin de año el Presidente Javier Milei les marcó la cancha a los legisladores y los alfiles parlamentarios de La Libertad Avanza pisaron el acelerador para tratar la Ley Ómnibus.

Los primeros gestos llegaron en las últimas horas del año saliente. El pasado viernes la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, formalizó las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos Administrativos y Municipales.

La Libertad Avanza (LLA) y los bloques no kirchneristas que integran la Cámara Alta ya designaron a los legisladores que desde esta semana integrarán las comisiones que trabajarán durante el periodo extraordinario, en tanto que Unión por la Patria (UP) no presentó a sus representantes porque consideró que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría en cada Comisión.

Más allá de esa resistencia, el oficialismo aceleró y convocó para mañana a la tarde a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales para debatir el proyecto de Boleta Única de Papel, e intentar dictaminar. En paralelo, se reunirá la comisión de Presupuesto y de Relaciones Exteriores para analizar un puñado de tratados internacionales para que, si obtienen dictamen favorable, sean puestos en consideraciones en las sesiones que se desarrollarían la semana próxima.

Desde el oficialismo confían en que se terminen de conformar todas las comisiones para que se traten todos los proyectos incluidos en la llamada Ley Ómnibus. “Esta semana en la Cámara Alta estará la conformación de las comisiones. Hay reuniones para elegir autoridades y empezar a tratar los proyectos que han entrado. De haber dictamen, la semana siguiente, diría el día 10 u 11 de enero, seguramente ya estaríamos en condiciones de iniciar la sesión”, confirmó el senador liberal Bartolomé Abdala.

El panorama en Diputados

En al Cámara de Diputados el oficialismo pretende avanzar esta semana en la conformación, al menos, de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General. El presidente del cuerpo, Martín Menen, se mostró optimista en que durante las sesiones extraordinarias se avance en la aprobación de algunos puntos.

“Soy optimista en que vamos a conseguir el quórum y en que antes del 31 de enero tengamos la primera parte de una nueva Argentina en materia de leyes. Tenemos tiempo en enero para trabajar sobre la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo”, expresó el riojano.

En la Cámara Baja, la atribución de determinar cuántas y cuáles serán las comisiones a conformar es potestad del presidente del cuerpo, quien debe lograr sellar acuerdos con los diferentes bloques para terminar de definir la integración de las mismas.