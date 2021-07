Procesaron por corrupción a Ducoté, exintendente macrista de Pilar

El exintendente de Pilar Nicolás Ducoté (Cambiemos) fue procesado ayer por un juez federal que le atribuye haber desviado fondos del Tesoro Nacional asignados a obras públicas en ese municipio del norte del Gran Buenos Aires.



Adrián González Charvay, magistrado de Campana, le impuso además un embargo por 100 millones de pesos y le prohibió salir del país, aunque no le dictó la medida de prisión preventiva.



Cabe recordar que Ducoté había anunciado que pensaba viajar al exterior en la fecha en que debía prestar declaración indagatoria, una audiencia que ya había sido pospuesta por pedido suyo.

Finalmente desistió de ese viaje y declaró ante González Charvay un día después de lo previsto.



Ducoté, dirigente del partido PRO, fundado por el expresidente Mauricio Macri, fue intendente de Pilar entre 2015 y 2019, el mismo período que el exmandatario.



Durante esos años se habrían producido maniobras de desvío de fondos provenientes de la Nación en no menos de tres proyectos, todos ellos originados en convenios firmados en 2016 e investigados en sendas causas judiciales.



Se trata de los convenios denominados sucintamente “Monterrey”, “Peruzzotti” y “Microcréditos”. En los dos primeros se asignaron y giraron fondos nacionales para la realización de obras de infraestructura en los barrios así llamados. En el barrio Peruzzotti, por ejemplo, se iba a construir una planta de tratamiento cloacal que costaría 15 millones de pesos, algo que nunca se concretó. En el barrio Monterrey no se realizaron obras con fondos asignados de 145 millones de pesos. El convenio sobre microcréditos contemplaba una ­erogación por parte del Estado nacional para créditos blandos de hasta 24.000 pesos a familias de bajos recursos; se estima que se entregaron al menos 8.000 de estos préstamos, pero sus beneficiarios no los recibieron.



En todos los casos, la Justicia intenta determinar si los fondos girados (unos 460 millones de pesos en total) fueron apropiados o malversados en lugar de ir a parar a sus respectivos destinos asignados.



Las imputaciones están sostenidas en un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que atribuye a Ducoté y otros exfuncionarios una “clara voluntad de poder llevar adelante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero”.



Ahora, el juez de Campana dictó el procesamiento del exmandatario pilarense por el delito de “administración infiel”.

También dispuso la inhibición general sobre sus bienes y un embargo de 100 millones de pesos, además de vedarle la salida del país. Asimismo, procesó a varios funcionarios de su administración: Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Iglesias, Osvaldo Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Lucero y Fernando Bonafede.

Según el juez, todos ellos “actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario”.



Antes de llegar a la intendencia de Pilar por el partido de Macri, Ducoté fue director ejecutivo del Centro de Implementación de ­Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) entre 2000 y 2007 y, luego, concejal pilarense por el PRO.