Provincia asiste a los comercios afectados por robos organizados

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, se refirió a los robos en banda organizados de los últimos días y afirmó que “desde el Estado provincial garantizamos la ayuda en conjunto con la Nación”, a la vez que sostuvo que “no obedecen a razones vinculadas con necesidades, sino que tienen una intencionalidad política”.

Además destacó que el gobernador Axel Kicillof, junto con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, hayan dado respuesta inmediata.

Costa agregó que sufrieron esta situación “grandes cadenas de supermercados, supermercados chinos, casas de electrodomésticos, y no hemos identificado que haya sucedido en comercios chicos. Algunas personas pasan diciendo que están saqueando para generar pánico”.

Con respecto a la línea de crédito del Banco Provincia, informaron que se extendió a todos los rubros para quienes hayan sufrido los saqueos o robos, con tasas y condiciones financieras que “les permitan recuperar algo de la mercadería para volver a venderla y que el comercio vuelva a funcionar”, finalizó Costa.

“La situación hoy está ­tranquila y controlada”

El jefe de asesores de Gobernación, Carlos Bianco, destacó el trabajo desplegado en los últimos dos días y agre­gó que fueron “incentivados en otras provincias, en CABA, y el martes pa­sado por las redes en distintos puntos de la Provincia. No se trató de lo que se intentó instalar, que eran saqueos de gente con necesidades de alimentos, esto es otra cosa”.

“Se intentó instalar una situación de caos, pero en general en los distritos vimos que los vecinos se solidarizaron con los comerciantes, no eran del barrio y fue una situación rara, organizada y planificada”, enunció Bianco.

El funcionario habló sobre las posibles responsabilidades en torno a los hechos y añadió que “no puedo señalar a nadie hasta que no estén las pruebas, pero me pregunto a quién beneficia esta situación y miremos quién quiso sacar rédito con esto”. Y finalizó que “claramente hay una fuerza política que se beneficiaría con situación de caos y salió muy rápido a intentar capitalizarlo. No tengo evidencia de que gente vinculada con Javier Milei esté detrás. No creo que tenga la operatividad para organizarlo”, aseguró.