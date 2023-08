Declaró un testigo del asesinato de un trabajador de Astillero en la Dictadura

En la jornada de ayer, ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, se tomó declaración en el marco de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos contra más de 200 víctimas de la última Dictadura cívico-militar.

En ese aspecto, quien declaró fue Hugo Celestino, que fue testigo de lo que sufrió su cuñado, Edgardo Cardinali, un trabajador del Astillero Río Santiago que fue torturado y asesinado. El hombre era delegado gremial.

Celestino relató ayer que su cuñado “fue llevado primero de su casa, pero al tiempo apareció. Contó que había estado detenido en 1 y 60, que a veces lo trasladaban a otro lado y que sufrió varios simulacros de fusilamiento”.

“La familia le decía que se fuera, que lo iban a matar. Pero él no quiso, él decía que no se iba a ir porque no ando en nada. Pero al poco tiempo lo volvieron a llevar”, contó el hombre, que en ese momento estaba de novio con una de las hermanas de Cardinali.

Al mismo tiempo, Celestino detalló que este segundo secuestro ocurrió en junio de 1976 y que “nunca se supo dónde lo llevaron en ese momento. Mi suegro hizo averiguaciones por todos lados y nunca supo nada”.

“Para el Día del Padre lo llaman a mi suegro y le dicen que habían encontrado el cuerpo de su hijo en el denominado Camino Negro, que va de Punta Lara a Villa Elisa. Y le llevaron el hijo envuelto en papel de diario”, dijo conmocionado el testigo al recordar ese triste momento.

Por último, el hombre, que también trabajaba en Astillero Río Santiago, recordó que poco antes de que asesinaran a Cardinali “habían matado a un capitán, de apellido Beiardi creo, y se comentaba que iban a tomar represalias”.