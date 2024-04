La defensora del Pueblo porteña y exlegisladora porteña por el Frente de Todos (FdT), María Rosa Muiños, señaló a la ministra Patricia Bullrich por las medidas adoptadas por su cartera en cuestiones de seguridad.

En relación con este tema, Muiños afirmó que la ciudad de Buenos Aires tiene “una ley de Seguridad Pública que preserva el derecho a la manifestación”, pero que se desvirtuó a partir del decreto impulsado por la titular de Seguridad.

En declaraciones radiales, la actual defensora del Pueblo de CABA hizo alusión a que “no es la primera vez que es ministra”, en referencia a Bullrich, y aseguró que ya tuvieron “inconvenientes por su interés en intervenir la ciudad con su política de seguridad”.

“Quieren instaurar una competencia de quién aplica más mano dura y quién es más violento”, apuntó Muiños, y declaró que la medida “que más le llamó la atención” fue la de quitarle el plan social “a cualquier persona que fuera parte de una protesta”. Sobre esto criticó fuertemente a Bullrich, y expresó: “Es como una doble discriminación, porque pareciera que, si sos pobre, tenés menos derecho a manifestarte. Probablemente, una de las cosas que te lleve a protestar sea que no te alcance ese plan o que no tengas trabajo. No importa si es constitucional o no, roza lo humanitario”.