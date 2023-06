Rafael Bielsa: “La relación comercial con Chile es la relación que tiene mayor superávit a favor de Argentina”

El último informe publicado por el Indec respecto del Intercambio Comercial Argentino (ICA) con Chile marcó que para febrero de este año las exportaciones a ese país fueron de U$S 358 millones, contra U$S 55 millones de importaciones, resultando un saldo superavitario para la Argentina de U$S 303 millones.

De este modo, el país trasandino se convierte en uno de los principales socios comerciales para la Argentina, manteniéndose expectante acerca de lo que podrá ocurrir con la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner.

La presencia de Gabriel Boric en el poder le dio cierta “sintonía” a la gestión de Alberto Fernández, que de hecho en el mes de abril visitó Chile, donde destacaron la amistad entre gobiernos y la buena relación entre los pueblos, ratificando acuerdos comerciales en materia de energía.

En ese marco, diario Hoy habló en exclusiva con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien comenzó justamente destacando la relación bilateral entre ambos países, sobre todo desde la economía.

“El vínculo bilateral está en un excelente momento. En primer lugar la relación comercial entre Argentina y Chile es la relación que tiene mayor superávit a favor de Argentina del mundo. Tenemos cerca de 5.000 millones de dólares, partiendo de nuestras exportaciones y restando las importaciones”, comenzó explicando a modo abarcativo.

En ese sentido destacó que hay “un trabajo excelente” desde la sección comercial de la Embajada, que “está integrada por funcionarios de carrera”.

“Luego creo que hay un sector donde hubo un avance notable, como es en combustibles, en el que Argentina empezó a explotar petróleo crudo en firme. Esto quiere decir que no se puede interrumpir el suministro contractualmente y entonces ya hace un tiempo que exporta gas en firme. Te diría, repitiendo las palabras del ministro de Energía (Diego Pardow), que el invierno pasado Chile lo superó básicamente con gas importado de Argentina”, remarcó Bielsa.

La frontera

Bielsa explicó por otro lado la situación con la frontera chilena, donde se trabaja fuertemente en la seguridad de ambos territorios: “Nosotros tenemos una frontera muy larga y binacional, donde hay una gran cantidad de pasos fronterizos, siendo algunos de ellos elevados, como El Libertador o San Sebastián. Hemos tratado de trabajar haciéndonos cargo de que hay una situación de escasez de fondos. Lo deseable es hacer una conexión directa entre los servicios de los pasos fronterizos de los países para que no se repitan los trámites. En algunos casos será una tarea que deberá continuarla quien me suceda. Cada paso no es solamente una conexión de Argentina con Chile, sino que vienen camiones de Paraguay y Brasil, por lo cual es muy importante”.

“Desde el punto de vista de las actividades binacionales, la relación es extraordinaria. Hemos tenido la posibilidad de hacer muchísimas actividades. La relación con la embajadora de Chile en Buenos Aires, Bárbara Figueroa Sandoval, es realmente magnífica”, apuntó el funcionario.

Bielsa contó además que “ahora tenemos un problema con la empresa que presta el servicio de cruce en balsa a la altura de Tierra del Fuego, que es un problema por el modo de pago, porque es verdad decir que los pesos argentinos no te los sacan de las manos. Tenemos problemas de divisas que estamos tratando de superar, pero lo cierto es que los tenemos. Justo estamos tratando de resolver esa cuestión, que es vital, porque se trata de la conexión entre el continente y la isla”.

El Gasoducto Néstor Kirchner, una obra clave

El Gasoducto Néstor Kirchner no solamente va a tener un impacto más que positivo en nuestro país sino que además abre puertas desde lo comercial con los países vecinos y Chile no es la excepción. “Sin dudas va a permitir que el insumo que se extrae en Vaca Muerta pueda ir a la matriz general energética de la Argentina que no pasa por Vaca Muerta únicamente, sino que hay que llevar hasta la zona de Bahía Blanca. Además la existencia de ese gasoducto nos va a permitir ahorrar por lo menos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales que gastamos en importación de combustible. En tanto, el hecho de que exista esa vía de transporte de fluido garantiza mercados. Por lo tanto, es un llamado a la inversión muy valioso”, destacó el embajador en Chile.

Turismo masivo chileno

Uno de los temas que han ocupado las últimas noticias tiene que ver con el ingreso masivo de ciudadanos chilenos a nuestro país, quienes arriban seducidos por los precios de los productos que se encuentran en los supermercados y mayoristas. A diferencia de lo que ocurría años atrás, ahora son los ciudadanos chilenos, familias de “clase media”, quienes atraviesan la Cordillera de los Andes en busca de oportunidades y mejores precios en los productos.

“Yo no sé si eso genera preocupación. En lo personal prefiero como fenómeno económico que vayan a comprar a nuestro país a que argentinos vengan a comprar de manera ficticia a Chile o a otros países, porque significaría un problema de valor de la moneda local. Con todos los problemas que tiene nuestro país, la apreciación del peso sería ficticia… Es un fenómeno que va y viene, aunque no me hace gracia que compren productos que el Estado subsidia porque se hace para el acceso de los argentinos. No lo deberíamos desatender. Hubo un tiempo donde los argentinos íbamos a comprar a Paraguay, por ejemplo, y ahora son los vecinos los que vienen a comprar”, explicó.