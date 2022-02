Renunció José Ernesto Schulman

José Ernesto Schulman renunció a la presidencia de La Liga Argentina de los Derechos Humanos, después de que se conociera un video en el que agrede a una empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara.

La agresión de Schulman repercutió en todos los ámbitos y generó el repudio de distintos sectores y actores, entre ellos Estela de Carlotto. “La reacción que ha tenido es realmente repudiable. No tiene justificativo que él esté enfermo porque la enfermedad no justifica la violencia”, afirmó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en diálogo con AM 990.

Desde la Liga de los Derechos Humanos aceptaron la renuncia de Schulman y anunciaron que será reemplazado por Iris Pereyra de Avellaneda.