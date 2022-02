Revelaron audios de Gabriela Michetti limpiando causas y operaciones mediáticas

Siguen saliendo a la luz jugadas sombrías del gobierno macrista. Esta mañana, Tomas Méndez en su programa radial Duro de Callar, en Radio del Plata AM 1030, reveló audios que Gabriela Michetti, en ese entonces vicepresidenta de la Nación, le envió a Laura Alonso, quien estaba al frente de la Oficina Anticorrupción, para pedirle que excluya de una causa a "un amigo".

“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, comienza el primero de los audios dirigidos a Alonso. “Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”.

El amigo al cual se refería Michetti es Guillermo Pino, en ese entonces secretario de Prensa y Difusión de ANSES. Días antes de los audios, una denuncia había llegado a la Oficina Anticorrupción en donde un supuesto kirchnerista había utilizado dinero de los jubilados para publicidad.

Alonso, al escuchar que se trataba de una persona afín al kirchnerismo, lo investigó, publicó la denuncia y se la envió a Clarín. Pero el hombre, Pino, trabajaba para el gobierno macrista. En tanto la nota publicada por dicho medio lo describe como “ultra K”.

“Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Se llama Guillermo Pino, es uno de los que está involucrado en la denuncia de la ANSES, del tema de comunicaciones pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro”, dice Michetti en un segundo audio.

Y agregó: “Él te quiere contar bien porque está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es super espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras”. “Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue”, dijo.