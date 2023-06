Rossi aseguró que podría bajar su candidatura “si no mide” en las encuestas

El jefe de gabinete y precandidato a presidente, Agustín Rossi, advirtió que la fuerza electoral del Frente de Todos (FdT) en su conjunto es mayor a la de cualquiera de los postulantes de la coalición, lo cual le otorga al espacio “mucha competitividad” para “ganar las elecciones”.

“La aptitud electoral del FdT en su conjunto es mayor que la aptitud electoral de cualquiera de sus candidatos. Pero eso nos pone en una situación de muchísima competitividad electoral para poder ganar las elecciones”, afirmó Rossi en declaraciones radiales.

Acerca del debate sobre si el FdT debe ir o no con un candidato único a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, Rossi consideró que “sería un error no desplegar esa aptitud electoral” permitiendo que haya unas PASO y, por el contrario, “tratar de forzar una síntesis que hoy naturalmente no existe”.

“Independientemente de mi precandidatura, creo que sería un error forzar una síntesis que hoy no existe, porque si existiera la síntesis ya la hubiésemos conocido”, sostuvo el exministro de Defensa.

Sobre este punto argumentó que si “no hay nada que sintetice” y se quiere “forzar esa síntesis” se va “en el sentido contrario de lo natural”.

Sobre si habría algún aspecto o decisión dentro del FdT que lo haría declinar su postulación, Rossi contestó: “Que no mida. Que vea en las encuestas que no genero expectativas, es lo único”.

Asimismo el jefe de Gabinete destacó la importancia de retomar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios y contó que esta semana estuvo reunido con los miembros de la Coalición para una Radiodifusión Democrática que “fueron la base sobre la cual se construyó la Ley de Medios allá en el año 2019”.