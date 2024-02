Royon se defendió luego de ser desvinculada del Gobierno

La exsecretaria de Minería, Flavia Royon, se expidió tras la renuncia solicitada por Javier Milei a partir de un comunicado de la Oficina del Presidente, este viernes, al considerar que “la crisis económica heredada y el momento histórico actual” del país requieren “funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”.

En declaraciones radiales, Royon afirmó que: “Si fue parte de un castigo, me excede” y agregó: “Yo no tuve conversaciones ni ningún tipo de acuerdo sobre la ley, mucho menos sobre cómo iban a votar los diputados de Salta”, en relación con su vinculación con esa provincia por ser oriunda y exfuncionaria del gobernador Gustavo Sáenz. Esto sucedió en el marco del resultado de la votación de la Ley “Bases” en la Cámara de Diputados, después de que el proyecto volviera a la instancia de comisión tras no avanzar el debate en la discusión en particular.

Esta decisión tomada desde el Ejecutivo, no solo afectó a Royon, sino que el jefe de Estado pidió la renuncia de quien era director de la Anses, Osvaldo Giordano, funcionario cercano al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también cuestionado por el Ejecutivo debido a que los diputados nacionales por esa provincia votaron en contra del proyecto legislativo en la discusión en particular de los

artículos.