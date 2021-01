Sacerdotes repudiaron la violación a los derechos humanos en Formosa

La situación que se vive en Formosa en materia de derechos humanos es nefasta. De hecho, el pasado jueves la Policía de la provincia detuvo durante horas a las concejalas opositoras al gobernador Gildo Insfrán, Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al hombre que gobierna la provincia desde 1995 por las condiciones en que se encuentran los centros de aislamiento de enfermos de coronavirus en la región.



Tras el pedido de intervención federal que pidió la oposición, un grupo de sacerdotes realizó un comunicado en el que repudia la violación a los Derechos Humanos por parte de Insfrán.



El texto firmado por los sacerdotes Miguel Ángel Rojas, Antonio Caballero, Mario Franco, Francisco Nazar, Mario Bissaro, Ponciano Acosta, Jimmy Ponce, Gabriel Stella, Eduardo Ramos, Marcelo Valsecchi, Edgardo Ortíz, Oscar Cáceres, Lucio Rizzi, Juan Rosasco y Juan Punzo advierte que ven con mucha preocupación que “se está construyendo una comunidad provincial basada en el desprecio al otro diferente, a su cultura, a su pensamiento, a su persona, a su dignidad humana, en el manoseo y ocultamiento de la verdad, y la instauración del miedo”. Y añaden que “se están construyendo muros de intolerancia y prepotencia. No es esta la Formosa que queremos”.



En el documento, los sacerdotes apuntan al gobierno formoseño con que “no está acertando” y con que “no hubo hasta hoy un llamado a los distintos sectores para la búsqueda en conjunto de mejores soluciones”. Y fueron contundentes: “Las medidas que toman son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan oscuras épocas de nuestra Patria que no queremos vuelvan a repetirse y por eso las repudiamos con fuerza”.



Por último afirman que “es posible otra metodología de cuidado entre nosotros; gran parte del pueblo no quiere ser llevado a centros de aislamiento, busquemos juntos entre todos lo que menos duela y lastime”.



Desde el peronismo denuncian una “feroz campaña política y mediática” contra el go­bierno de Formosa. El documento que difundió el PJ nacional, firmado por su presidente, José Luis Gioja, se titula “la vida humana: valor fundamental y límite a la mentira”. Allí apuntan a la oposición y afirman que “los insólitos pedidos de intervención federal y las permanentes operaciones motorizadas por sectores de la oposición al Gobierno nacional dejan en evidencia la intencionalidad política de la permanente campaña de desprestigio contra Formosa”.



Y marcan: “Se dicen democráticos y republicanos, pero buscan, con estas artimañas, lograr los espacios que el voto popular de los formoseños les niega contundentemente”.



Para finalizar, el PJ defiende a Insfrán y asegura que “los agravios contra Gildo Insfrán no son casualidad: no solo es un gobernador que puede mostrar una gran gestión en su provincia, sino también es el presidente del Congreso Nacional del PJ y un dirigente de amplia y destacada trayectoria como militante y referente de nuestro movimiento político”.