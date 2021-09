Salió a la luz un nuevo audio de Vallejos: "Alberto está atornillado con todos los inútiles que tiene en el Gabinete"

Durante la noche del jueves se conoció un nuevo audio de Fernanda Vallejos. La diputada lo habría enviado el martes tras la derrota en las PASO y antes de que los ministros pusieran su renuncia a disposición del presidente.

En esta ocasión Vallejos dijo: “Me preocupa, no por el Gobierno porque por mí se pueden ir todos bien a la concha de su madre, perdón por la expresión. Pero me preocupa por que le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe", señaló y continuó: "Han ensayado un modelo entre comillas, como dijo un compañero el domingo. Siempre que se han hecho estos ensayos de laboratorio, estos engendros terminan resultando un monstruo. Este Frankenstein nos está devorando”.

“Los gobiernos de coalición frente a los fracasos como este, cuando pierden las mayorías, ¿qué hacen? Se baraja y se da de nuevo. Hay que armar un gobierno nuevo. Bueno, acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. Pero bueno, como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, no te digo estratégica ni táctica, nada de eso ocurrió", afirmó.

Por otro lado halagó a Alicia Kirchner: "La única que yo veo que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner que le pidió la renuncia a todos sus funcionarios. Es lo que tendría que haber hecho Alberto. El tipo está atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el Gabinete. Y cuando digo todos, digo todos. De todos los colores, pelajes, orígenes. Acá no se salva nadie”.

"Lo mínimo que pueden hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones y calzarlas con la recaudación general. Guzmán es un pibe inteligente e informado. Guzmán es el primero que se tendría que ir. Es el paladín de la derrota. No me van a decir que no la vieron venir. Es una fórmula para el ajuste. Si tuviésemos la fórmula de Cristina, por lo menos los jubilados nos hubiesen votado y no estarían perdiendo lo que ya habían perdido con Macri. Así con todo. Es todo cosméticos y marketing", sentenció.

“Pasaron dos años y no estamos gobernando. Apenas si se gestionó y administró la pandemia. Y por cierto, más allá de lo que decimos de la boca para afuera, los resultados son pésimos. Tuvimos a la gente encerrada. Y ojo que yo soy una defensora de la cuarentena. Pero no como la hicimos. Para tener a la gente encerrada, tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos. Tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron medidas estrictas y sanitarias como se aplicaron acá. En eso, la oposición tiene razón”, analizó.

"Estos tipos están rifando un capital político que, además, es ajeno. De Alberto, lo que tenemos no es nada. De Massa, no es nada. Es todo nuestro. Y lo están rifando. Entonces, cualquiera rifa lo ajeno porque tal vez si fuera de ellos, actuarían de otra manera. Están rifando un capital político que al pueblo argentino le tomó 20 años construir y no se cuánto nos va a llevar reconstruir si esto se va a la mierda", cerró.