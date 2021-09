Las voces del conflicto, en un día políticamente incorrecto

El día comenzó con la viralización del audio de la diputada Fernanda Vallejos, continuó con la respuesta de Aníbal Fernández, luego la renuncia del ministro del Interior Eduardo de Pedro, el hilo de nueve tuits del Presidente y finalmente la extensa carta de la vicepresidenta.

En el medio estuvieron los que opinaron y fogonearon con sus declaraciones el incendio que ya venía quemando la estructura del Frente de Todos y apagaron con nafta las llamas de la discordia, que culminaron con las máximas autoridades ejecutivas del país restregándose en la cara responsabilidades.

Los que apoyan a Alberto

En esa andanada de opiniones, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, expresó su solidaridad con el Presidente de la Nación y se mostró confiado en que Alberto Fernández “sigue comprometido con una sociedad más justa” y reiteró que “hay que acompañar al ­Presidente en este momento. Creo que el Presidente es capaz de resolver esta discusión con mucha responsabilidad”.

Por su parte, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), sostuvo que el jefe de Estado “cuenta con el apoyo de todo el arco político”.

“Hemos tenido una comunicación con el señor Presidente, manifestándole nuestro apoyo a la institucionalidad muy claramente y, por otro lado, nos hemos puesto a disposición para contribuir a un normal funcionamiento de las instituciones”, expresó la mandataria.

Otro de los jefes provinciales que se manifestaron en la misma línea fue el tucumano Juan Luis Manzur, quien volvió a manifestar “todo” su “apoyo” a la gestión de Fernández. “Está todo a disposición del Presidente de la Nación; sé que en varios lugares hay funcionarios que presentaron sus renuncias: en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, y un sector también a nivel nacional”, señaló el gobernador.

Además, sostuvo que “habrá que esperar a ver qué hará el Presidente”, tras lo cual manifestó todo su “apoyo a la gestión nacional”.

Otro de los que se pronunciaron a favor de la unidad fue el diputado oficialista Hugo Yasky, quien remarcó que el espacio no se va a dividir: “Se va a resolver en el marco de la unidad. No tengo dudas de que vamos a ­preservar la unidad del Frente de Todos y vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Se genera en mucha gente una situación de incertidumbre y de angustia”, aunque expresó su confianza en que se va a “resolver en las próximas horas”.

Fernando “Chino” Navarro, exdiputado provincial, aseguró que “el que resuelve es el Presidente Alberto Fernández. Puede haber cambio de nombres, pero siempre pensando en resolver los problemas de las y los argentinos. No hay que priorizar la rosca, sino la agenda de la sociedad. No es el fin del mundo. Cuando se pierde en política hay que bancársela y, como en el fútbol, se discute en el vestuario. No tenemos que pensar la política pensando en noviembre, sino en cambiarles la vida a las personas que sufren”.

El gobernador de Catamarca, Oscar Jalil, también dejó su parecer al resaltar que “en mi opinión, lo mejor es que transitemos hasta la elección del 14 noviembre todos juntos. Obviamente hay cosas que cambiar, pero eso es una decisión del Presidente. Tengo confianza de que las cosas van a mejorar en los próximos días. Es un momento difícil, pero hay que mantener la coalición de gobierno”.

Los del lado de Cristina

Por su parte, la senadora nacional del FdT Juliana Di Tullio señaló: “Me preocupa y me angustia lo que le pasa al pueblo argentino. Lo digo en serio. Nadie puede decir que Cristina no viene diciendo lo que dijo en esta carta. Creo que hay diferencias entre estas coaliciones que conforman el Gobierno. Alberto es mi Presidente, pero a mí me conduce Cristina Kirchner. Poner la renuncia a disposición del Presidente o del gobernador es una decisión política. No hay mala voluntad, en qué cabeza cabe que después de perder la elección como la perdimos el domingo no haya que reflexionar”.

Con una postura más confrontativa, el siempre polémico Luis D’Elía remarcó que “Cristina eligió a Alberto, conocía el personaje hace más de 20 años y sabía su visión ideológica, su sistema de alianzas en la política e igual lo eligió, hoy tenemos esta situación y esperemos no caer en un debilitamiento institucional que dañe al país. No voy a ser hipócrita, lo que dice Fernanda en la intimidad de una charla es lo que piensan miles de kirchneristas realmente; no pienso lo mismo, pero siempre estuve en las antípodas de Alberto, y si Néstor K viviera, jamás lo hubiese elegido como candidato a presidente”.

Irónico, Juan Grabois eligió “cuestionar a los que cuestionan” y publicó en su cuenta de Twitter que “cinco funcionarios pusieron su renuncia a disposición del Presidente. Algunos dirigentes estamos pidiendo cambios en el rumbo económico y el funcionamiento del gabinete, ¿eso es un golpe? Jodeme, pensé que se llamaba democracia. La sobreactuación no es inocente: son los Kulfas de la vida que le hacen daño al país; no cuidan al Presidente ni a la institucionalidad, sino sus cargos y privilegios”.

Recato, por favor

Finalmente, fue la diputada Graciela Camaño la que no se ubicó de uno u otro lado y que prefirió llamar a la reflexión al indicar que “esto es el coletazo interno de la derrota, creo que los protagonistas deben entender que están gobernando y que las diferencias deberían discutirlas de manera más recatada. No es otra cosa, me parece que ponerlo en el contexto del desastre universal tampoco corresponde, es una crisis profunda. Tampoco se dan cuenta del estado en el que está la sociedad, porque el espectáculo de ayer no difiere mucho del cumpleaños en la Quinta de Olivos. La política sigue descolgada de lo que está pasando”.